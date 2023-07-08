Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi haneleri ödenen sosyal yardım paralarına memur maaş katsayısı oranında artış yapıldı. Aile bakanı Mahinur Özdemir Göktaş müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Memur maaşlarına yapılan zam sonrası yaşlılık aylığı engelli maaşı ve evde bakım maaşı arttı. Peki, yeni zamlı sosyal yardım paraları ne kadar oldu? Sosyal yardımlar ne zaman zamlı ödenecek?

Son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar ve hayat pahalılığı, düşük gelirli vatandaşların zorlu bir süreç yaşamasına neden oluyor. Ancak, sosyal yardım modellerinde yapılan bir düzenlemeyle vatandaşların yüzü gülecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım modellerinin aylık ödemelerinde artış yapıldığını duyurdu. Bu artışla birlikte düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

ZAMLI MAAŞLAR BELLİ OLDU

Yaşlılık aylığı, engelli vatandaşların aylıkları ve diğer yardım programlarındaki ödemelerde artış yaşandı. Temmuz ayı itibarıyla yaşlı aylığı 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arasında engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı ise 2.811 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde, engelli yakını aylıkları ve silikozis aylıklarında da artışlar gerçekleşti.

Bu artışlar, memur maaş katsayısındaki düzenlemenin etkisiyle gerçekleştirildi. Bakan Göktaş, yapılan düzenlemelerle düşük gelirli bireylerin ve ailelerin daha fazla desteklenmesi amaçlandığını belirtti.

DAR GELİRLİYE BÜYÜK YARDIM

Bu gelişmeyle birlikte sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırılarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların daha iyi bir yaşam sürmeleri hedefleniyor. Ödemelerin artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağı belirtiliyor.

Düşük gelirli vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklara bir nebze olsun destek olmayı hedefleyen bu artışlar, sosyal yardım alan vatandaşların yüzünü güldürecek bir gelişme olarak karşılanıyor.