Memur, asgari ve emekli vatandaşlara gelen zamlar sonrası dul ve yetim maaşlarına gelecek zamlar beklenmeye başladı. Emekli zammı sonrası dul ve yetim maaşları ne kadar olacak merak konusuydu.

Emekli zammı sonrası dul ve yetim maaşları ne kadar zam geldi? Asgari ücret, emekli zamları sonrası, emekli maaşına göre hesaplanan dul ve yetim aylığı ne kadar zam gelecek, zam geldi mi merakla beklenmeye araştırılamya başlşandı.

DUL YETİM AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

2023 dul ve yetim maaşları ne kadar olacak? Bu sene gelen emekli, asgari ve memur maaşı ödemelerine zamlı ücretler gözleri dul ve yetim maaşlarına çevirdi. Yakını vefat edenler, eşine ve çocuklarına ödenen dul ve yetim maaşları ne kadar olacak? Dul ve yetim aylıkları 2023 ne kadar oldu? 2023 dul ve yetim maaşlarına ne kadar zam geldi?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, gelen emekli maaşı zamları sonrası ne kadar olacak merakla beklenmeye başlandı. Emekli aylıklarına gelen zam sonrası dul ve yetim aylığı ödemelerine de zam gelmesi bekleniyordu. Dul ve yetim aylığı ödemelerine yapılacak zam oranı için görüşmeler sürüyor. Dul ve yetim aylıkları önümüzdeki ay da vatandaşların hesaplarına zamlı bir şekilde yatırılacak. Peki ama bu oran ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı alanlar şimdilerde gelecek olan zam oranının açıklanmasını bekliyor. AKP kulisleriden gelen haberlere göre dul ve yetim aylıklarının zamlı ücreti için görüşmeler başladı.