Ev sahibi olma hayali Kuran ve ucuz ev almak isteyenler için TOKİ'den yeni müthiş fırsat geldi. Sadece 1000 TL'lik katılım Bedeli ödeyerek ev sahibi olma şansı TOKİ fırsatları ile sizi bekliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yeni duyuru yapıldı. 180 ay vadeli ve düşük taksit miktarı ile ev sahibi olabilirsiniz. TOKİ ucuz ev kampanyasının detayları haberimizde…

TOKİ, ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunarak, sadece 1000 TL ile ev alma imkanı sağlıyor. Bu müjdeli haber, ev fiyatlarının yüksekliği nedeniyle ev sahibi olma hayalini ertelemek zorunda kalan milyonlarca kişi için umut kaynağı oldu.

SON BAŞVURU TARİHİ 21 TEMMUZ

TOKİ'nin Karaman Merkez Kırbağı projesi, 1+1'den 3+1'e kadar farklı konut seçenekleri sunuyor. Proje kapsamında yer alan evlerin en düşük fiyatı ise 597.990 TL olarak belirlendi.

Başvuruların 17 Temmuz'da başladığı ve son başvuru tarihinin 21 Temmuz olduğu belirtiliyor. Bu süre içinde TOKİ'ye başvuranlar, düşük bir miktarda olan 1000 TL'lik peşinatla ev sahibi olma fırsatını yakalayabilecekler.

180 AY VADE İMKANI VAR

TOKİ'nin Karaman projesi, aynı zamanda ödeme kolaylıkları sunarak dikkat çekiyor. 180 aya kadar uzanan vade seçenekleri ve 2.491 TL'den başlayan taksitlerle, ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir esneklik sağlanıyor.

Ev sahibi olma hayali kuran herkesi TOKİ'nin bu fırsatını değerlendirmeye davet ediyoruz. Yüksek ev fiyatlarına alternatif olarak sunulan bu kampanya, daha uygun şartlarda ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir adım olabilir. Son başvuru tarihi olan 21 Temmuz'a kadar başvuruların yapılması gerekmektedir.