Msaterchef Türkiye yarışmasından ayrılan sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu yarışamaya geri dönerek sevenlerinin yüzünün güldürdü.

Somer Sivrioğlu, yurt dışında ki restoranının başında durması gerektiği için MasterChef All Star'da yer almamıştı. Yeni şefle başlayan yarışmada izleyiciler Somer Sivrioğlu'nun yokluğunu hissetiklerini söylemişti. Ve müjdeli haber geldi. Somer Sivrioğlu, TV8'de yayınlanan yarışmasına geri döndü. Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı yeni bölüm fragmanı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Fragmanda yarışmacılarınn, ünlü şefi görür görmez alkış tufanı kopartması gözlerden kaçmadı. Somer Sivrioğlu'nun yarışmada olmaması reytinglere de yansımış yarışma bugüne kadar aldığ reytinglere erişememişti. Yurt dışında yeni mekanın başında durması gereken bu nedenle de çekimlere gelemeyen Somer Sivrioğlu, efsane yarışmaya geri döndü.

MasterChef'in yeni bölümünün fragmanında Mehmet Şef'in Somer Sivrioğlu için dediği "Canımız, kardeşimiz" sözleri duyuldu. Somer Şef bu sözler sonrasında stüdyoya girerken yarışmacılar alkış tufanı kopardı.