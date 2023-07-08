Usta sanatçı Özkan Uğur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Lenf kanseri olan Özkan Uğur geçtiğimiz haftalarda entübe edilmişti.

69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un ölüm haberi ile tüm sanat camiası yasa boğuldu. Usta müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un ölüm haberi sevenlerini hüzne boğdu. Özkan Uğur'un ailesi merak edildi. Özkan Uğur'un çocuğu var mı? Özkan Uğur evli mi? Özkan Uğur eşi kim? Özkan Uğur'un kaç çocuğu var?

Özkan Uğur, 1989 yılından Aysun Aslan ile evlenmişti. Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan, Türkiye’nin ilk profesyonel, özel dans topluluğu Türkuaz Modern Dance Company’yi kuran kişidir. Özkan Uğur ve Aysun Aslan'ın şu an 27 yaşında olan Alişan Uğur adında bir oğulları vardır. Alişan Uğur son olarak Show Tv'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinde yer almıştı.

Aysun Aslan Kimdir?

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan, Türkiye’nin ilk profesyonel, özel dans topluluğu Türkuaz Modern Dance Company’yi kurmuştur. Aslan, Ankara Devlet Konservatuvarı’nda klasik bale ve Cecchetti Teknik eğitimi almıştır. 1979 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne atandı. İstanbul Devlet Balesi için yaptığı son eser Ağır Roman East Side Story'dir. Bu eser Los Angeles County Arts’ın davetiyle Amerika’da sergilenen tek Türk eserdir.

1989 yılında Türkiye’nin ilk profesyonel, özel dans topluluğu Türkuaz Modern Dance Company’yi kurmuştur.