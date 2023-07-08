Entübe edilen Özkan Uğur’un vefat haberi geldi. Özkan Uğur'dan acı haber geldi.
Yoğun bakımda tedavisi süren usta sanatçı Özkan Uğur yaşam mücadelesini kaybetti. Kanser hastası olan Özkan Uğur hayatını kaybetti. Özkan Uğur, 2013 yılında lenfoma kanserine yakalanmıştı. Hastalığı önce yenen Uğur yeniden kanseri nüksetmesi üzerine geçtiğimiz hafta entübe edilmişti
Özkan Uğur'un ailesi bir süredir hakkında çıkan öldü haberlerine tepki göstermişti. Dua isteyen aileye kara haber geldi. Sanat camiası ve sevenleri Özkan Uğur'un ölüm haberiyle adeta yıkıldı.
MFÖ grubunun usta isimlerinden Özkan Uğur lenfoma kanserine yenildi. 69 yaşındaki ustab sanatçı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ayrıntılar geliyor..