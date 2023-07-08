Türkiye'deki emeklilere müjdeli bir haber ING Bankası tarafından duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliğiyle gerçekleştirilen anlaşma ile emeklilere yönelik özel bir fırsat sunulacak. ING Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilerine ek koşulsuz nakit promosyon kazanma imkanı sunacak. Bu promosyonun yanı sıra otomatik fatura talimatı veren emekliler, toplamda 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon avantajından yararlanabilecekler. Bu haberi duyan emekliler arasında büyük bir heyecan ve ilgi oluştu.

EMEKLİYE ÖZEL KAMPANYA BAŞLADI

ING Bankası'nın emeklilere sağladığı bu ek ödeme fırsatı, maddi anlamda rahatlamak isteyen emekliler için büyük bir avantaj sağlıyor. Üstelik bu promosyondan yararlanmak için herhangi bir ürün koşulu aranmamaktadır. Sadece emekli maaşının ING Bankası'na taşınması yeterli olacak.

Başvuruların son tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi. Başvurular, ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir. Başvuru yapmak isteyen emekliler, bankanın kolay ve hızlı başvuru kanallarını kullanarak promosyondan faydalanabilecekler.

10 BİN TL’YE VARAN EK ÖDEME

Promosyon miktarı, emeklinin aylık gelirine göre belirlenecek. 3.500 TL'ye kadar geliri olan emeklilere 5.100 TL nakit promosyon ve 1.500 TL puan verilecektir. Geliri 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 5.950 TL nakit promosyon ve 1.500 TL puan, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara ise 7.650 TL nakit promosyon ve 1.500 TL puan sağlanacaktır. Geliri 10.000 TL'nin üzerinde olan emeklilere ise 8.500 TL nakit promosyon ve 1.500 TL puan verilecektir.

Nakit promosyon ödemesi, emeklinin hesabına 3 yıl boyunca peşin olarak yapılacaktır. Promosyonun hesaba yatırıldığı tarih, taahhüt süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir.

Bu özel promosyon fırsatı, emeklilere maddi anlamda rahatlama ve destek olmayı hedeflemektedir. ING Bankası, emeklilere yönelik bu fırsatı sunarken, diğer hizmetlerini de geliştirmeye devam etmektedir.

Not: ING Bankası, kampanya koşullarını değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.