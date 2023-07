Devlet her kalemde destek ödemesi sunmaya devam ediyor. Bakanlıklar da destek ödemeleri ile alakalı adete teyakkuza geçmiş iken son dakika yapılan açıklama ile birlikte Pazartesi günü büyük gün olarak açıklandı. Devlet dar gelirliye sunduğu destek ödemeleri ile refah düzeyini bir nebzede olsun yükseltmektedir. Bu kapsamda dar gelirli vatandaşın tek başvurusuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onay alınması halinde ödeme yapmaktadır. Bu destekler tek seferlik ya da düzenli olabilmektedir. Senede milyarlarca lira sadece üreticiye ödenmektedir. Çiftçi desteği adı altında ödemesi yapılan destek sürekli destekler arasında ve her ayın belirli günlerinde hak sahiplerine ulaşmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile ödenen ve tarımla uğraşan bireye yönelik yapılan düzenli yardımlar senelerdir, üretimin artmasını sağlamış ve çiftçiye adeta kol kanat olmuştur. Her ayın belirli günlerinde ödenen destekler ile alakalı açıklamalr bakanlık tarafından yapılmaktadır.

Tarım sektörü ülkemizin temel temelini oluşturan sektörler arasında ilk sırada yer almaktadır. Çiftçinin üretim yapması, başka ülkelerden ihraç edilmemesini sağlamaktadır. Ancak pahalılaşan hayat koşulları gereği, çiftçi zorda kalmakta, üretim seviyesini düşürmektedir. Bu kapsamda devlet sunduğu destek ödemeleri ile üretimin artmasını sağlamaktadır.

Hesaplara Yatırıldı

Çiftçiyi ekonomik buhrandan kurtarmayı hedefleyen destek ödemeleri tarım sektörünün de gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeme tarihleri sosyal medya hesaplarından duyurulmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklama ile birlikte Temmuz ayı destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığı belirtilmiştir.

Açıklama Yapıldı

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği, toplamda 78 milyon 825 bin lira tutarına ulaştığı ve ödemelerin hesaplara yatırıldığı haberi bakanlık tarafından verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı son dakika yaptığı açıklamada gerçekleştirdiği destekleme ödemelerinin hesaplara aktarıldığı bilgisini sundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada"Bugün itibarıyla çiftçilerimizin destekleme ödemelerini hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Toplamda 78 milyon 825 bin lira tutarındaki Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği, çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" denildi.