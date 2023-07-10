Uzmanlardan kritik uyarı geldi! Veri güvenliğinin sıfır olduğu ChatGPT gibi yapay zeka araçlarına sakın bunları sormayın.

Teknolojinin bu aralar geldiği son nokta hiç kuşkusuz ki yapay zeka programları. Hatta öyle ki yapay zeka araçları pek çok meslek grubunu işsiz bırakacak gibi görünüyor. Şimdilik her ne kadar yapay zeka programarı kullanmak eğlenceli olsa da bu programlar büyük risk içeriyor.

Yapay zeka araçlarının gizlilik problemleri henüz çözülebilmiş değil. Tüm yazılanları ve kullanıcı verilerini toplayan ChatGPT sonunuzu getirebilir. Bu noktada sormamanız gereken bazı bilgiler bulunuyor. Veri güvenliğiniz için ChatGPT programına yazılmayacak bilgiler açıklandı. Zaten geçtiğimiz haftalar da Google, çalışanları bu konuda uyarmıştı.

Özellikle kişisel bilgileriniz ile ilgili hiç bir şeyi yapay zeka araçlarıyla paylaşmayın. Tabii ki ilk aklınıza gelen adınız, kimlik numaranız ve doğum gününüz ve şifreleriniz ilgili hiç bir soruyu yapay zekaya sormayın.

Dikkat çekici bir örnek olarak kullandığınız bir şifreyi yapay zekayla paylaştığınız anda verilerinizin sızdırılabilmesi muhtemel.

ChatGPT ye yazmamnız gereken sorular;

Kullanıcı adları ve parolalar

Kredi kartı, bankacılk bilgileriniz

Çalıştığınız iş yeri ile ilgili bilgiler

Sağlık ve psikolojik durumunuz