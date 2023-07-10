Geçtiğimiz ay asgari ücrete yapılan zam sonrasında gözler emekli ve memur maaş zammına çevrilmişti. Bunun için beklenilen Haziran ayı enflasyon rakamlarının belirlenmesi sonrasında zam konusundaki açıklama 5 Temmuz da yapıldı. Yapılan açıklama da memur maaşlarına yüzde 17.55 Enflasyon farkı ile birlikte 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Emekli zammı için ise yüzde 25'te karar kılındı. Bu kapsamda emekli de seyyanen zam yapılmasını dört gözle beklemeye başladı. Maaş zamları konusunda gün gün yeni açıklamalar yapılmaya devam etmekte. Özellikle de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bireylere yönelik zamlar da kurum tarafından açıklanmakta.

Maaş Zammı Memnun Etti

Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası ile Nazilli Belediyesi'nin uzun zamandır süregelen görüşmeleri nhayet tamamlandı. Nazilli Belediyesi çalışanlarının maaşları netleşti. İki buçuk yıllık süreli sözleşme kapsamında en düşük işçi maaşı 15.000 TL'ye yükseltildi. Yapılan sözleşme kapsamında tüm çalışan maaşlarına yüksek oranda zam yapıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, gece gündüz demeden çalışan işçinin emeğinin karşılığını aldığını ifade eden paylaşımını sosyal medya üzerinden yaptı. Nazilli Belediyesi Naz-Bel Anonim Şirketi’ne ait çalışan belediye personelinin maaşlarına yapılan kallavi zam, personel tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Maaş zammı konusunda açıklama yapan Başkan "Şirketimize bağlı olarak çalışan personellimiz, sözleşme çerçevesinde daha iyi çalışma şartları, sosyal haklar ve maaş artışı gibi bir dizi avantajlar elde etti. Şu an imzaladığımız protokole göre en düşük maaş 15 bin TL üzeri oldu. Nazilli Belediyesi olarak, çalışanların refahını ve memnuniyetini ön planda tutarak, sürdürülebilir bir hizmet sunma hedefindeyiz. Bu toplu iş sözleşmesi, hem belediye personelinin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik bir adım hem de belediyenin kaliteli hizmet sunma vizyonuna katkı sağlayacak. Tüm çalışma arkadaşlarına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Maaş Zam Açıklamaları Devam

Hafta hafta maaş zamları ile alakalı sözleşme haberleri devam ediyor. Kurum ve kuruluşlar, sendikalar ile kimi zaman anlaşarak yüksek oranda zammı açıklarken, kimi zamanda ileri tarihe erteleniyor. Bu kapsamda açıklamaları kurum ya da kuruluşun sosyal medya hesabından takip edebilirsiniz.