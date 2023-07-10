Milyonlarca emekli, emekli maaşının azlığından mütevellit kendine sunulan ek ödemeler ile ihtiyaçlarını karşılamyaı hedefliyor. Bu sebepledir ki bankalar tarafından sunulan ek ödeme fırsatları dikkat çekiyor. Emekliye karşılıksız olarak sunulan bir ödemede emekli promosyonu ödemesi olarak biliniyor. Her banka 2017 senesinden beri emekli promosyonu ödemeleri konusunda güncellemelerini her ay başında sunuyıor. Ya da belirlenen süre aralığının bitmesi akabinde güncel emekli promosyonu rakamlarını sunmakta.

Emekli, promosyon ödemesi almak için en fazla miktarı sunan banka ile imza atarken, kamu bankaları bu konuda detaylarını sunmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş emekli promosyonu almış olsun olmasın yeni promosyon anlaşması imzalayacağı bankayı seçmek adına harekete geçmiş bulunuyor. Bu konuda güvenilirliği ile Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank atağa geçmiş gibi duruyor. Bankalar için müşteri portföyünü genişletmek için sürekli emekli promosyonlarını güncelliyor ya da ek ilave ödemeler ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde emekli maaşına yüzde 25 zam yapıldı. Açıklanan zam oranı emeklinin çok da hoşuna gitmezken bankalar bu konuda harekete geçti. Emekli ise cebini doldıuracak olan ek ödemelere yönelmeye başladı. Tam da bu sırada kamu bankaların attığı adımlar dikkat çekiyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli promosyonu miktarlarını Temmuz ayı için güncelledi. Güvenilirliği ile tercih sebebi olan kamu bankaları Temmuz ayı emekli promosyonları resmi internet sitelerinde güncellendi. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat bankası emekli promosyon miktarları ne kadar?

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

Halk Bankası Emekli Promosyonu

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

Vakıfbank Emekli Promosyonu

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Banka promosyon ödemesinin yanı sıra EFT, Havale işlemlerinde emeklinin ek ücret ödemeyeceğini, kredi kartlarından kart aidatı alınmayacağını taahhüt etmiş bulunmaktadır.