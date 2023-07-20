Erken emeklilik fırsatı bekleyenlere büyük müjde geldi. EYT olmadan 10 yılı erken emeklilik kapısı açılıyor. Sigorta girişi 2000 sonrası olanların yüzüne kadar gülecek. Sadece tek bir şart var o şartı taşıyanlar evraklarını hazırlayarak hemen SGK'ya başvuru yapabilir. Peki, Kimler EYT'siz erken emekli olabilir? EYT'siz erken emeklilik şartları neler? Prim gün sayısı ve yaş indirimi ile erken emeklilik detayları haberimizde…

Erken emeklilik hayali ile çalışma hayatına devam edenler EYT yasasından faydalanamayanlar için büyük Müjdeli Haber geldi. Uzun yıllardan beri prim ödemesine rağmen EYT ile emekli olamayanlara 10 yıl erken emeklilik fırsatı sunuluyor. Yeni yasa ile birlikte artık milyonlara emeklilik kapısı aralanacak. Yeni düzenleme prim ve yaş indirimi getiriyor. Düşük prim gün sayısı 50 yaş altı emeklilik için yeşil ışık yandı. Peki, Kimler erken emekli olabilir? Erken emeklilik yasası kimleri kapsıyor?

EYT’SİZ ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI GELDİ

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, erken emeklilik isteyenlere 2-4-6-8 yıl önce emekli olma fırsatı sunuluyor. Ancak bu avantajdan yararlanmak için belirli şartlar yerine getirilmelidir. İş gücü kaybı yaşayan ve en az 1800 prim gününe sahip sigortalılar, erken emeklilik hakkından faydalanabilirler.

Malulen emekli olabilmek için ise sigortalının en az 5 yıl süresince prim ödemesi ve en az 10 yıl sigortalı olma şartı aranmaktadır. Ayrıca, iş gücü kaybının en az yüzde 60 olduğunu resmi bir sağlık kurulu raporuyla belgelemek gerekmektedir. Bu rapor, ciddi hastalıklara sahip olanların iş gücü kaybını göstermektedir.

10 YIL ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Malulen emeklilik imkanı, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) veya Emekli Sandığı (4C) sigorta kollarından herhangi birine mensup olanlar için geçerlidir. En az 1800 prim günü ödemiş olmak ve iş gücü kaybının resmi bir raporla belgelendirilmesi ise ortak şartlardır. SSK'lılar işten ayrılmalı, Bağ-Kur'lular ticari faaliyetlerine son vermeli ve Emekli Sandığı'ndaki çalışanlar görevlerinden ayrılmalıdır.

KISMİ EMEKLİLİK HAKKI DA GELİYOR

Kısmi emeklilik sistemi de bir seçenek olarak sunuluyor. Kadınlar için kısmi emeklilik yaşının 50'ye, erkekler için ise 55'e indirilmesi planlanıyor. En az 10 yıl prim ödeyenler kısmi emeklilik hakkı elde edebiliyor. Tarım işçileri de kısmi emeklilik hakkından faydalanabiliyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce tarım sigortası olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde erken emeklilikten faydalanabiliyorlar. SSK'lılar için 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar, kısmi emeklilik için 4500 prim günü (12.5 yıl) ödemeleri gerekiyor. Ayrıca, 25 yıldan beri sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranıyor.

Erken emeklilik isteyenler için bu imkanlar, maddi güvence sağlayarak emeklilik planlarını gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Ancak, ilgili belgelerin toplanması ve resmi süreçlerin takibi önemlidir. Erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyenlerin bu şartları karşılamaları gerekmektedir.