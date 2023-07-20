TC kimlik son hanesi 0-4-6-8-2 olanlar dikkat: 15.000 TL nakit destek başlıyor - Nakit paraya sıkışanlar için yeni bir kampanya duyuruldu. Başvuru yapanlara 0 faizli kredi desteği sağlanacak. Tam 15.000 TL koşulsuz şartsız anında hesaba geçecek. Duyuru Akbank tarafından yapıldı. Mobil üzerinden başvuru yapanlara faizsiz kredi seçeneği sağlanıyor. Başvurular anında onay alıyor beklemek yok. Hemen onaylı Akbank faizsiz kredi kampanyasının Tüm detayları ortaya çıktı. Akbank faizsiz kredi kampanyası başvuru şartları ve merak edilenler haberimizde…

Akbank'tan bomba gibi yeni kampanya geldi. Mobil üzerinden başvuru yapanlara koşulsuz şartsız tam 15.000 TL nakit destek veriliyor. Akbank müşterisi olanlar kampanyadan anında faydalanıyor. Başvuru tarihleri ise 20 Temmuz 2023 ve 1 Ağustos 2023 tarihleri olarak belirlendi. Akbank mobil uygulamasını cep telefonuna indirenlerin müşteri olmak istiyorum butonuna tıklayan herkese faizsiz kredi desteği var. Akbank 15.000 TL faizsiz kredi kampanyasının Tüm detayları haberimizde…

MOBİLDEN BAŞVURU YAPANA ANINDA 15.000 TL

Akbank, 13 Haziran 2023 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında yeni müşteriler için özel bir kredi kampanyası düzenlemiştir. Bu kampanya kapsamında, Akbank Mobil uygulamasını indiren ve "Akbanklı olmak istiyorum" butonuna tıklayarak uzaktan Akbank müşterisi olan kişiler 15.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanından faydalanabilecektir.

Kampanya için belirlenen katılım şartlarına göre, yeni Akbank müşterisi olan kişilerin başvuruları 25 Eylül 2023 tarihine kadar onaylanmalıdır. Başvuruları onaylanan müşteriler ise kampanyadan 30 Eylül 2023 tarihine kadar yararlanabilirler.

SMS İLE BAŞVURULAR AÇILDI

Katılımcılar, SMS'te belirtilen tarihe kadar yapacakları 15.000 TL'ye kadar ve 2-6 ay vadeli Taksitli Avans işlemlerinde %0 aylık akdi faiz oranından yararlanabileceklerdir. Ancak belirtilen tutar ve vade aralığı dışındaki Taksitli Avans taleplerinde %1,36 faiz oranı geçerli olacaktır.

Axess veya Wings kredi kartı sahipleri, kampanya süresince kart ücreti ödemeyecekler ve Taksitli Avans işlemlerinde ücret alınmayacaktır.

Kampanya detaylarına göre, her Akbank müşterisi kampanya süresi boyunca sadece bir kez sıfır faizli Taksitli Avans kullanabilecektir. Ayrıca, Taksitli Avans tutarı, kartın kullanılabilir nakit avans limiti, tek işlem limiti ve günlük işlem limiti ile sınırlı olacaktır.

Kampanya koşullarının değiştirilebileceği ve ek bilgi ve belge talep edilebileceği bilgisi de paylaşılmıştır. Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin Akbank'ın resmi kanallarından ve müşteri hizmetlerinden daha fazla bilgi alabileceği tavsiye edilmektedir.