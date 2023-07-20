Nakit ihtiyacı olanlara finansal destek yine Halkbank'tan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen kamu Bankası, başvuru yapanlara koşulsuz şartsız 500.000 TL limitli faizsiz nakit destek sunuyor. Halkbank'ın yeni finansman paketi kapsamında Milyonlarca kişi destek ödemesinden faydalanabilecek nokta duyuru Bugün yapıldı bankanın resmi internet sitesi üzerinden detaylar paylaşıldı. Nakit paraya sıkışanlar başvurularını yaparak ay sonuna kadar 500 bin TL limitli faizsiz kredi alma fırsatına sahip olacak. Halkbank son dakika faizsiz kredi desteği ile ilgili detaylar haberimizde...

500 BİN TL ÜST LİMİTLİ DESTEK

Halkbank, teknoloji ve dijital dünyaya destek amacıyla Bilişim ve Yazılım sektöründe faaliyet gösterecek olan kişilere özel bir kredi paketi sunmaktadır. Bu kredi ile işletmelerin yeni girişimlerini başlatmaları veya mevcut işletmelerini büyütmeleri için finansman sağlanmaktadır.

Krediden faydalanacak olan kişiler, 500 bin TL limitli ve 6 ay ana para ödemesiz bir krediye başvurabilirler. Kredi, çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla tasarlanmış olup, mal ve hizmet alımları, maaş ödemeleri, kira ödemeleri, işletme giderleri, malzeme ve ekipman alımları, yazılım ve donanım harcamaları, program alımları gibi alanlarda finansman sağlamak için kullanılabilir.

60 AY VADE UYGULANACAK

Başvuruda bulunacak kişilerin Bilişim ve Yazılım sektöründe faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca, TÜBİTAK, KOSGEB veya Bakanlık hibe-destek programlarından yararlanma hakları bulunmalı veya Teknokent ya da Teknopark'ta faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Başvuru yapacak kişilerden en az biri bu şartları sağlamış olmalıdır.

Kredi 60 ay vadeli olarak verilecek olup, 6 ay boyunca ana para ödemesiz olacaktır. Bu durum işletme sahiplerine krediyi daha esnek bir şekilde kullanma imkanı sağlayacak ve işlerini büyütmeye veya yeni projeler gerçekleştirmeye odaklanmalarına yardımcı olacaktır. Halkbank'ın bu kredi paketi, Bilişim ve Yazılım sektöründeki girişimcilere ve işletme sahiplerine önemli bir destek sağlamayı hedeflemektedir.