Halkbank ihtiyaç sahibi vatandaş için nakdi destek kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Özellikle de emekli zammı sonrasında Halkbank açıkladı yeni kampanyalar ile adından bahsettirmeyi başarıyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Halkbank yeni kredi kampanyası vatandaşın cebini düşük faiz ödemesi ile dolduruyor. Yenilikçi hizmet ve güvenilir banka anlayışı deyince akla gelen ilk isimlerden olan Halk Bankası geniş yelpazeli kampanyalarını sunmaya devam ediyor. 10.000 TL ve üzeri kredi ihtiyaçlarınızda Halkbank destek veriyor.

Halkbank'ın ek ödeme olarak sunduğu kredi ve nakit avans kampanyaları için başvurunuzu banka şubesine giderek hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Müşteri beklentisinin ön planda olduğu Halk Bankası yeni kampanyaları ile düşük faiz imkanını Temmuz ayının başından itibaren sunmuş bulunuyor. Dolar kuruna istinaden yapılan zamlar ve enflasyon kur farkı gibi etkenlerle pahalılaşan hayat şartlarına karşılık vatandaşın maaşı ay ay erirken, bu kapsamda destek ödemeler cepleri rahatlatıyor. Halkbank bu kapsamda öncelikle ihtiyacı acil olan bireylere 1,000- 10,000 TL acil avans veriyor. Hızlı kredi kapsamında başvurular da hızlıca yapılacak.

Halk Bankası Hızlı Kredi Kampanyası

Nakit ihtiyaçlarınıza çözümü hızlı bir şekilde sağlamak için hemen bankanın online sitesini ziyaret edin. Banka sunduğu hızlı kredi ile alakalı olarak geri ödemesi için de avantajlı fırsatları sunmuş bulunmaktadır. Ödeme kolaylıkları ise ara ödemeleri, ertelemeli gibi seçenekler ile sunulurken, erken kapama ile de daha az miktar ödeme yapabilirsiniz. Halk Bankası hızlı kredi kapsamında 10,000 TL'ye varan kredi imkanından faydalanabilir, 1.99 faiz oranı ile geri ödeyebilir ve 36 ay vade seçeneğini seçebilirsiniz. 36 ay vadede aylık 423 TL taksit tutarı ödenmektedir.

Halkbank Hızlı Başvuru

Halkbank'ın kampanyalarından faydalanmak için internet şubesi, mobil veya Halkbank Dialog aracılığı ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurunuzun onay alması halinde ise oturduğunuz yerden nakit ödemenizi anında IBAN üzerinden ulaşabileceksiniz. 7 gün 24 saat başvurunuzu oturduğunuz yerden yapabileceksiniz. Özellikle de Halk Bankası kredi geri ödemesi seçenekleri ile vatandaşı cezbetmekteyken, türlü türlü seçenekler bankanın resmi internet sitesinde müşterisine sunulmuş bulunmakta. Siz de hemen Halk Bankası müşterisi olabilir avantajlı ek ödemelerden faydalanabilirsiniz