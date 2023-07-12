Dar gelirli vatandaşa sunulan imkanların ucu bucağı olmayacak. Dar gelirli gençlere 7.000 TL nakit verilecek. Bayram öncesinde açıklanan destek programı kapsamında ödemelerin Bayram ertesi yapılacağı ve 7.000 TL tek seferde verileceği açıklanmıştı. Bayramın bitmesi sonrasında başvurular hız kazanmış devam ederken, genç çiftlere yönelik yapılacağı da biliniyor. Maddi imkansızlıklar yüzünden evlenemeyecek durumda olan gençlere özel İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yardım programı devam ediyor. Başvurunun onay alması halinde 7.000 TL tek seferlik ödeme alabileceksiniz.

Karşılıksız ve Tek Seferlik Olacak

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamasında 7'den 70'e her bireye destek ödemesi vereceklerini duyurmuştu. Bu kapsamda ilk adım, evlenecek gençler için atıldı. Dar gelirli olan ve maddi imkansızlıklarla boğuşan ve hayallerini erteleyen gençlere İBB tarafından destek ödemesi sunulacak. Evlilik masrafları karşısında miktar az olsa da, küçük ihtiyaçların karşılanması, gençleri evliliğe bir adım daha yaklaştıracak.

İstanbul Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan evlenmek üzere olan her dar gelirli bireyi ilgilendiren başvurular ALO 153 Çözüm Hattı üzerinden tamamlanacak. Değerlendirmeye alınan başvurular için sadece birkaç saat süren bir araştırma ile ödeme anında yapılacak.

Evlilik Desteği Başvuru Şartları

Evlilik desteğinden faydalanmak için ise belirli kriterleri taşımak gerekecek. Kişinin kazandığı maaş, bu ödemeler için önde gelen şart olarak açıklanmışken, dar gelirli kapsamında hane içindeki bireyin gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması aranacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından dar gelirli vatandaşa sunulan evlilik desteği geri ödemesiz ve tek seferlik olarak sağlanacak.

Binlerce Kişi Ödeme Almıştır

TC Kimlik numarası üzerinden yapılan başvurular, kabul edilmesi durumunda, hak kazanan birey tarafından verilecek olan IBAN'a göre ödeme anında sunulacak. Evlilik desteği programı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu türlü yardımlar arasında yer almakta olup, evlilik sürecindeki genç çiftlere maddi destek sağlayarak yeni hayatlarına geçiş sürecini kısaltmaktadır. Evlilik Desteği programı bir süredir başvuruları kabul etmektedir ve önümüzdeki aylarda da devam etmesi planlanmaktadır. Bu zamana kadar 10.000 kişiden fazla birey başvuru yapıp onay almıştır.