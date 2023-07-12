2023 senesi emekliyılı olacak derken Temmuz zammı ile bu güzel gidişata nazar değdi deniliyor. En düşük emekli maaş zammı, EYT onayı, promosyon artışı, ikramiye zammı derken gözler Temmuz ara zammına çevrilmişti. TEmmuz ayı emekli ayı olacak denilirken, emekliye yapılan yüzde 25'lik zam adeta ters kepçe getirdi. Bu kapsamda devreye bankalar girecek gibi duruyor.EMekli zammı sonrasında emekli vatandaş, kendine ilaç gibi gelmesini beklediği ek ödemelere yönelirken, bu öeemeler arasında ilk sırayı emekli promosyonları aldı.

Bankalar da emekli promosyonu kampanyası ile birlikte müşteri portföyünü genişletme yolunda ilerlerken, ay ay da yeni güncellemerini sunuyor. Bankalar Temmuz ayı güncellemelerini sunmaya devam ediyor. 2017 senesinden beri Garanti Bankası da emekli promosyonu ödemeleri ile milyonlarca müşteri kazanmış bulunurken, emekli promosyonu ödemeleri emeklinin de cebini dolduruyor. Garanti Bankası emekli promosyonu ile alakalı son dakika gelişmeler mevcutç Geçtiğimiz aylarda başlamış ve bitmiş olan 8500 TL TL promosyon kampanaysının tekrar başladığı ve kısa süre sonra tekrar sonlanacağı açıklamasını resmi internet sitesi üzerinden yaptı. Garanti Bankası'nda 3 yıl kalma sözleşmesi imzalayan emekli cebini dolduracak. Hem de bu ödemeler karşılıksız olacak.

Garanti Bankası Emekli Promosyonu

Garanti Bankası emekli promosyonu ile alakalı miktarı ve şartları ortaya çıktı. Garanti Bankası emekli promosyonu ne kadar ödeniyor detayları sizlerle...

Banka tarafından emekli promosyonu ile alakalı yapılan açıklamada miktarlar maaş aralığına belirlenmiştir. Yapılan açıklama da ise ''Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır” denilmiştir.

Artı 1.000 TL Ödeme

Emekli promosyonuna ek olarak bazı şartlar karşılığında banka emekliye ek ödeme olarak artı Bin TL ödeme daha yapmaktadır. Ödeme ile alakalı yapılan açıklama da “Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın!” ifadeleri kullanıldı.