İş arayan vatandaşlara müjdeli haber İŞKUR'dan geldi! Hemen başvurun! İŞKUR en az 14.000 TL maaşla, hastanelerde çalışmak üzere şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi iş ilanı alımı duyurdu! Peki ama şartlar neler?

İş ve İşçi Bulma Kurumu, 3 Temmuz - 31 Temmuz hastanelere şoför, sekreter, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı. İŞKUR'un en az 14 bin TL maaşla hastanelere şoför, sekreter, temizlik ve güvenlik görevlisi iş duyurusu için başvurular nasıl yapılacak, şartları neler?

İŞKUR tarafından yapılan duyuruda hastanelerde çalışmak üzere personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı. İŞKUR'un ilanında en az 14 bin maaşla hastanelerde çalışmak üzere şoför, sekreter, güvenlik ve temizlik görevlisi alınacağına yer verildi. İŞKUR'un şartlarında neler var, başvurular nereye ve nasıl yapılacak?

İŞKUR'un iş başvurusuna bulunmak için şartların sağlanması gerekmektedir. Peki o şartlara neler? İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından yapılan hastanelerde çalışmak üzere şoför, güvenlik ve temizlik görevlisi personel alımı için başvuru şartları da İŞKUR tarafından paylaşıldı.

İŞKUR ŞOFÖR, SEKRETER, GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞE ALIM ŞARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Pozisyonlar için belirlenen yaş kriterini karşılamak,

-En az ilkokul mezunu olmak,

-Sekreter pozisyonu için ilgili alanda meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimine sahip olmak,

-Herhangi bir sağlık sorunu veya engelin bulunmaması,

İŞKUR BAŞVURULARI NEREYE NASIL YAPILIR?

İŞKUR'un personel alımı için başvurularınızı İŞKUR'un e-internet sistemi üzerinden yapabilirsiniz.