15,9 milyon emekli vatandaşın gözü kulağı TBMM genel kurulunda… Emekliye ek zam konusu bugün genel kurulda görüşülecek. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı seyahatinden dönmesi bekleniyor. Devlet Bahçeli'nin ek zammı çıkışı sonrası emekli maaş zammı ile ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Fakat başkent kulisleri fıkır fıkır kaymıyor. Emekli maaş zammı ile ilgili yeni rakamlar konuşulmaya başlandı. Kulislersen sızan bilgiye göre en düşük emekli maaşı zammı belli oldu. İşte temmuz 2023 en düşük emekli maaşı…

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada. Emekli maaş zammı ile ilgili Dün yapılması gereken meclis genel kurulu görüşmeleri ertelendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekliye ek zam çıkışı sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. NATO görüşmeleri nedeniyle yurt dışında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zammı konusunda Son kararı vermesi bekleniyor. Ancak Ankara kulislerinden en düşük emekli maaşı ile ilgili yeni rakamlar da sızmaya devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına ne kadar zam geliyor?

EMEKLİYE İLAVE ZAM ORANI SIZDI

Emekliye zam oranlarını da içeren kanun teklifinin Dün TBMM genel kurulunda görüşülmesi bekleniyordu. Ancak Devlet Bahçeli'nin seyyanen zam çıkışı sonrasında genel kurul ertelendi. Bugün yapılması gereken genel kurulun başlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışından dönmesi bekleniyor. Bir yandan Ankara'da bu trafik yaşanırken bir yandan da emekli ilave zam oranları ile ilgili yeni iddialar var. Emekliye ek zam oranları sızdı.

Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre emekli maaşlarına yapılacak olan ek zam rekora koşacak. Emeklilere en az %55 oranında ek zam yapılması planlanıyor.

SON SÖZÜ ERDOĞAN SÖYLEYECEK

Emekliye ek zam konusunda MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ardından AK Parti'den de peş peşe açıklamalar geldi. AK Parti grup başkanı ek zam konusuna sıcak baktıklarını belirtirken gereken gayreti göstereceklerini söyledi. Bu açıklama sonrasında 15,9 milyon emekli de ilave zam için heyecanlandı. Zam oranları ile ilgili gelen bilgiler de emeklinin umutlarına arttırdığı nokta Bugün gün içinde emekli maaş zammı ile ilgili son kararın verilmesi bekleniyor.