Coin dünyasında dur durak bilmeyen son gelişmeler yine grafikleri hareketlendirdi. Kripto para piyasasında altcoinlere hücum yeniden başladı.

ABD merkezli Ripple'ın kripto para birimi XRP yükselişe geçti. Ancak bu yükseliş kafaları karıştırdı. XRP davasında hala sonuç çıkmayınca altcoin fiyatının haftalardır 0,47 ila 0,49 dolar arasında kaldığı, XRP balinalarının altcoine yatırım yaptığı görüldü. XRP'deki fiyat durgunluğu, XRP balinalarının bu ayın başında beri 170 milyon coin eklemesine sebep verdi.

BALON MU YOKSA VURGUN MU GELİYOR?

Geçtiğimiz sene XRP balinalarının bilerek dava öncesi 1 milyar dolarlık işlem hacmi haberleri yaydığı iddia edilmişti. Şimdi aynı iddialar yeniden gündemde olsa da bazı öngörüler XRP'nin beklenmedik bir vurgun yağacağı yönünde.

Balinaların 80 milyon dolar yatırımı aslında fiyat artışı beklentisi yaratmıştı ancak yaşanmayan fiyat artışı, XRP yatırımcıların başka planlarına işaret ediyor.

XRP ARTACAK MI?

Bu ayın başından beri XRP işlemi yapan kullanıcı sayısı %50 oranında azalırlen, XRP balinalarının 80 milyon dolarlık yatırımına rağmen, XRP işlem hacmi de %92 oranında düştü. Kripto uzmanlarına göre XRP balinaları farklı pozisyon alacak ve XRP fiyatı bir süre daha aynı oranlarda kalacak. Tabii karşit görüşler de yok değil. Onlardan biri de XRP’nin önümüzdeki hafta pozitif yönlü bir hareket yaşayacağı. Bu öngörünün olması için XRP’nin 0,45 doların üzerinde tutulması gerekiyor.