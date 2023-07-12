Vatanım Sensin dizisiyle büyük bir patlama yaşayan ve hayran kitlesini arttıran Miray Daner ekranlaa bomba bir dizi ile dönüyor! Peki Miray Daner'in yeni partneri geçer not aldı mı? Miray Daner'in yeni partneri kim oldu?

Medyapım'ın yeni dizisi Hudutsuz Sevda da başrol için son yılların başarılı oyuncusu Miray Daner ile anlaşıldı. Miray Daner'in dizideki yeni partneri de açıklandı. Son olarak Kasaba Doktoru dizisinde yer alan Deniz Can Aktaş ile Miray Daner Hudutsuz Sevda da buluştu.

Netflix'te yer alan Kuş Uçuşu dizisinde Birce Akalay ile başrolü paylaşan Miray Daner, dizinin 2. ve 3. sezon çekimlerini tamamlayıp Hudutsuz Sevda projesiyle el sıkıştı. Yeni dizi Hudutsuz Sevda'nın yapım şirketi Medyapım oldu. Dizide ayrıca Mesut Akusta ve Esra Dermancıoğlu'da yer alacak.

Hudutsuz Sevda dizisi dizileri gözünün yaşına bakmadan harcayan kanal olarak bilinen FOX TV'de ekranlara gelecek. Peki Hudutsuz Sevda konusu ne?

Miray Daner ile Denizcan Aktaş'ın başrolünde yer alacağı dizi de güçlü bir intikam hikayesi anlatılacak. Dizinin çekimleri Karadeniz'de yapılacak ancak daha sonra dizinin İstanbul’a taşınması bekleniyor. Hudutsuz Sevda dizisinin 15 Ağustos’ta ekranlara gelmesi planlanıyor.

Dizide Miray Daner, Zeynep adlı karakteri Deniz Can Aktaş ise Halil İbrahim karakterine hayat verecek. Miray Daner hayranları ise Denizcan Aktaş partnerliği için ikiye bölündü. Kimi hayranlar ikiliyi yakıştırırken kimileri ise bu partnerlikten pek hoşnut olmadı.