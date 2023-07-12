Menzil Cemaati’nin lideri Abdulbaki Erol öldü.
Menzil cemmat lideri, cemaat mensuplarının Gavs olarak adlandırdığı Abdulbaki Erol öldü.
Menzil Cemaati'nin lideri 74 yaşındaki Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol hayatını kaybetti. Menzil Cemaati Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni, İstanbul'da cemaate bağlı bir hastanede tedavi görüyordu. Şeyhin tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği duyruldu.
Abdulbaki Erol kimdir?
Adıyaman'daki Nakşibendi tarikatının şeyhidir. 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kahta Menzil Köyünde doğdu. Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Abdulbaki Erol, henüz genç yaşında vereme yakalanmıştı. Erol'un Hz Muhammed'in 30'ncu göbekten torunu olduğu iddia edilmektedir.