İstanbul'daki taksi çilesi bitmiyor. Vatandaşın tek memnun olduğu konu olan UBER'i zorbalıklarla yok eden taksiciler şimdi de yüzde yüz zam talep etti.

İstanbullular son yıllarda taksi çilesi çekiyor. Müşteri seçen taksciler nedeniyle taksi bulmak imkansızken taksici esnafı bir de zaten yüksek olan ücretlere yüzde yüz zam talep etti. Türkiye'de taksiciler, tüm dünyada kullanılan ancak türkiye'ye geldiğinde UBER şoförlerini döve döve zorbalıklarla kaldırttılar. Sonraki hamleleri martı olan taksiciler şimdi de zam talep etti. Hem de yüzde yüz zam istediler.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, tarifelerde yüzde yüz artış istedi.

Takscilerin bu talebinin, 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek UKOME toplantısında ele alınması planlanıyor. 27 Aralık'ta yapılan UKOME toplantısında taksi ücretlerine indi-bindiye yüzde 42 zam yapılmıştı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun yüzde yüz zam talebi vatandaşı sosyal medyada iyice çileden çıkardı. Kullanıcılar twitter hesaplarından "Kısa mesafe almaz, uzun mesafe almaz, Türk yolcu almaz! Tüm dünya Uber kullanırken biz bu zorbalar yüzünden yollarda sefalet çekiyoruz. Taksi bulamıyoruz kalkıp bir de ücret artışı istiyorlar. Devlet bu konuya artık el atmalı, Her gün taksici vatandaş gerginliği haberleri okuyoruz bu durumun sonu kötü" yorumlarında bulundu.