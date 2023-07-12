Erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu. Emeklilik sistemi sil baştan değişti. Sigorta başlangıcı Tam 5 yıl öne çekiliyor. Sigorta giriş tarihi 1999-2000 ve 2008 yılları arasında olanlar artık EYT ile emekli olma şansına sahip olacak. Sadece 1800 gün prim ödemek yeterli. Erken emeklilik sayesinde 1 milyon kişinin emekli maaşı almaya başlayacağı öğrenildi. Son dakika erken emeklilik gelişmeleri ve detaylar haberimizde…

Sigorta girişi 1999 2000 2008 yılları arasında olan ve EYT'yi kaçıran vatandaşlara erken emeklilik müjde seyredildi. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de kabul edilen EYT yasası ile emekli olamayanlar yeni yasa sayesinde erken emeklilik hakkını elde edecek. Yeni düzenleme ile birlikte emekli olması beklenen kişi sayısı tam 1 milyondan fazla olarak açıklandı. Yapılacak olan büyük emeklilik reformu sayesinde sigorta başlangıç tarihi öne çekilecek. Böylece milyonlarca vatandaş için emeklilik yolu açılmış olacak. 5 yıl emeklilik imkanı ile ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı.

PRİM VE YAŞ ŞARTI KALDIRILDI

EYT yasasıyla erken emekli olma şansını kaçıran vatandaşlar için AK Parti hükümetinden yeni bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde de açıkladığı gibi emeklilik sistemini sil baştan değiştirecek büyük bir reform hazırlığı var. Yeni emeklilik reformu sayesinde sigorta girişi 1999-2000 ve 2008 arasında olan kişilerin işe giriş tarihi örnek çekilecek. Ayrıca prim gün sayısında da indirim uygulanacak. Böylece Tam 5 yıl erken emeklilik hakkı vatandaşlara verilecek.

Özellikle küçük esnaf ve çiftçi BAĞ-KUR’u ödeyen vatandaşların yeni sistemde avantajlı olacağı öğrenildi. EYT'yi kaçıran 1 milyon BAĞ-KUR sigortalısı bu yeni sistem sayesinde daha az prim ödeyerek emekli olacak. Emeklilik reformu ile birlikte SSK ve BAĞ-KUR arasında prim eşitlemesi yapılacak. BAĞ-KUR sigortası için istenen 9.000 gün prim 7200 güne indirilecek.

MECLİS’E GELMESİ BEKLENİYOR

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni emeklilik düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri de var. Bugün TBMM planladıkça komisyonunda yapılacak olan maaş zammı görüşmelerinin ardından sıra erken emeklilik güzel görüşmelerine gelecek. Meclis tatile girmeden önce erken emeklilik düzenlemesinin de tamamlanacağı öğrenildi.