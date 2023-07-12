Ocak ayından beri emekli maaşı ile alakalı yaşanan gelişmelerde 2023 senesi emekli senesi olacak dedirtmekteydi. Ta ki emekli maaşına yapılan zam oranlarının yüzde 25 ile sınırlı kalmasına kadar. Ocak ayında yapılan ilk emekli zammı, promosyonlarda artış, bayram ikramiyelerinde 900 TL'lik artış EYT kabulü ve en düşük emekli maaşına yapılan zam, en son Temmuz ayında yapılacak zamma da seyyanen artış beklentisini yükseltmekteydi. Ancak geçtiğimiz hafta emekli zammı emekliyi pek de mutlu etmedi. Gözler hala yüzde 25 zam artı seyyanen artışa çevrili beklerken, geçtiğimiz gün MHP'den bir teklif geldi. Teklifte ise emekliye memura verildiği kadar seyyanen zam açıklaması yapılmıştı. Gözler tasarı olarak kabul edilmesi amacıyla meclise çevrilmiş iken Ak Parti'nin bu konuda bir görüşü olmadı. Emekli maaşı ile yetinemeyen emekli, kendine yapılacak olan ek ödemelere gözünü kestirmiş iken bankalar bu kapsamda türlü türlü kampanyalarını sunmaktalar.

Emekliye Hediye İkramiye Gibi Gelecek!

Emeklinin yanında olan bankalar, emekli promosyonları güncellemesini ve bununla birlikte ek kampanyalarını sunmakta iken, emekliye ikramiye gibi gelecek olan promosyon ödemesi veren bankalar var. SSK ve Bağkur emeklilerini yakından ilgilendiren ek ödeme kapsamında maaşa göre ödeme yapılacak ve bu ödemelerde de başvuru koşulu bulunmayacak sadece emekli maaşını taşımak yetecek.

Temmuz ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde bankaların Temmuz güncellemesi sonrasında zam güncellemesi de merakla araştırılıyor. Meraklı gözler içinde emekli ise en yüksek ödeme veren bankayı seçiyor. Bu kapsamda emekli maaş zammı sonrasında bankaların ikramiye olarak hesaplara ödediği promosyon miktarları da güncelleniyor. Emeklinin bankaya gitmesine gerek kalmadan yapılan emekli promosyon ödemeleri ise anında hesaplara aktarılıyor. IBAN numarasına yatırılacak olan emekli promosyonları konusunda emekli, bankaların verdiği miktarı tek tek araştırıyor.

Temmuz ayı emekli promosyon ödemeleri konusunda bankalar promosyon ödemeye ek olarak bir de ek kampanya hizmetini sunuyor. Kimi bankalarda bu ödemeler toplamda 10.000 TL'ye kadar ulaşırken, kredi kampanyaları da emekliyi cezbediyor. Haziran ayının emekliye getirdiği bir çok yenilik sonrasında ek ikramiye ödemeleri de Temmuz güncellemesi ile dikkat çekiyor. Kafanıza yatan bankayı seçmeniz sonrasında işlemlerinizi E-Devlet üzerinden tamamlayabileceğiniz gibi diğer taraftan da banka şubesine giderek gerekli evrak imzalayarak maaşınızı taşıyabilir gerek emekli promosyonu ödemesini alabilir ya da ek kampanyalardan faydalanabilirsiniz.