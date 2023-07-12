Bankaya borcu olan vatandaşlara TBMM’den müjdeli haberler var. Banka borçları siliniyor karar TBMM’den geçti bakanlık açıklama yaptı. Yüksek faizli kredi alan ancak borcunu geri ödemekte zorlanan vatandaşlar için devlet desteği geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi öneriyi kabul etti. Vatandaşlar artık bankalara olan borçlarını tek bir çatı altında birleştirerek düşük faizli borç kapatma kredisi sayesinde daha kolay ödeme şansına sahip olacak. Sadece Bankaya kredi borçları için değil kredi kartı borçları içinde yeni destek programa geçerli olacak. Bu sayede milyonlarca vatandaşın borcu hızlıca kapanacak. Yüksek faiz ödeme derdinden kurtulacak olan vatandaşlar borçlarını daha rahat kapatma imkanı yakalayacak.

Banka borcu olan vatandaşlara borçlarından kurtulma imkanı geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni destek programı kampanyası sayesinde Artık kredi ve kredi kartı borçlarını tek bir çatı altında toplamak ve daha kolay ödemek Mümkün olacak. Devlet destekli borç kapatma kredisi ile birlikte düşük faizi Kredi kullanarak tüm borçlarınızı sildirebilirsiniz. Bankalar borç kapatma kredisi için harekete geçti. Cumhurbaşkanı talimatıyla başlayan borç kapatma kredisi kampanyasında 120.000 TL'ye kadar kredi kullanmak mümkün. Yeni borç kapatma kredisi ile milyonlarca vatandaşın borcu silinecek. Son dakika borç kapatma kredisi kampanyası detayları haberimizde…

DEVLET DESTEKLİ BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Bankalara borcu olan milyonlarca vatandaş için devlet harekete geçti. Devlet destekli borç kapatmak kredisi kampanyası başladı. Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi kamu bankaları tarafından verilecek. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank’a devlet tarafından verilen yetki doğrultusunda kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlara 120.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sağlanıyor. Borç kapatma kredisi 24 ay vadeli olarak veriliyor. Yeni kampanya ile birlikte vatandaşlar borçlarını tek bir çatı altında toplama ve daha kolay ödeme imkanına sahip oluyor.

Borç kapatma kredisi paketi TBMM'de kabul edildi. Yani artık borçlar tarihe karışacak vatandaşlar daha kolay borç yükünden kurtulma şansını elde edecek. Başvurularda başladı 31 Temmuz'a kadar kamu bankalarından başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ ŞARTLARI

Ziraat Vakıf ve Halkbank tarafından sunulan borç kapatma kredisinden faydalanmak isteyenler için bazı şartlarda bulunuyor. Bu kampanya Sadece borç transferi için sağlanıyor. Başka bankalara borcu olanların tek bir çatı altında toplamaları ve Bu şekilde ödemeleri gerekecek. Borç kapatma kredisi kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşından büyük olmakta aranan diğer şartlar arasında yer alıyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın resmi internet sitesini ziyaret ederek borç kapatma kredisi detaylarına ulaşabilirsiniz.