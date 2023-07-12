Emekli maaş zammı ile ilgili baş döndüren bir trafik yaşanıyor. Son olarak gazeteci AlbülKadir Selvi, “Emeklilerin Gözü Erdoğan'da” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Emeklilere verilecek %25 zammın artması konusunda yeni bir umut ışığı ortaya çıkarken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen çıkış emeklileri heyecanlandırdı. Emekli maaşlarına ilave artış yapılacağını kesin gözüyle bakılıyor. Emekli maaş zammının görüşüleceği TBMM genel kurulu da ertelendi. AK Parti'nin meclise ek tekli sunması bekleniyor. Peki, emeklilere ne kadar maaş zammı yapılacak? Emekli maaş zammı oranları ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaş zammı için verilen teklif Dün TBMM genel kurulunda görüşülecekti. Ancak Genel Kurul öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekliye seyyanen zam çıkışı yaptı. Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması sonrası TBMM genel kurulu ertelendi. Ayrıca Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi’de Kaleme aldığı köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kritik bir çağrı yaptı. Peki, emekliye ilave zam geliyormuş? Emekliye büyük müjde geldi. AK Parti ek zam için yeşil ışık yaktı.

EMEKLİ %25 ZAMMI İSTEMİYOR

Emekli maaş zammı geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmişti. Bakanlık tarafından Meclise sunulan kanun teklifinde emekliye %25 zam istenmişti. Memurlara ise %25 zamma ek olarak 8077 TL'lik seyyanen zam talep edilmişti. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi zam oranlarından memnun kalmadı. Emekliye istenen %25'lik zam beğenilmezken siyasi isimlerden ve gazetecilerden de tepki geldi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi emekli maaş zammı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. %25'lik zammın emekliyi memnun etmediğini belirten Selvi, ek zam yapılması için harekete geçilmesi gerektiğini savundu.

DEVLET BAHÇELİ'DEN DE SEYYANEN ZAM ÇAĞRISI

Emekli maaş zammı konusunda bir çağrı da MHP Genel Başkanı ve Cumhur ittifakı ortağı Devlet Bahçeli'den geldi. partisinin grup toplantısında hükümete çağrıda bulunan Devlet Bahçeli, Memurlara verildiği gibi emeklilere de 8077 TL'lik seyyanen zam verilmesi gerektiğini savundu. Devlet Bahçeli'nin bu açıklamaları sonrası emekli zammının görüşüleceği TBMM plan ve bütçe kurulu ertelendi.

AK PARTİ'DEN İLAVE ZAM İÇİN YEŞİL IŞIK

Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından Ak Parti grup başkan vekilinden de açıklama geldi. Emekliye ilave Zam konusunda Devlet Bahçeli'nin çağrısının önemli olduğunun belirtildiği açıklamada gereken gayretin gösterileceği ifade edildi. Yani bugün TBMM genel kuruluna bir ek teklif sunulabilir. Henüz emekliye yeni zam oranları ile ilgili bir açıklama yapılmadı.