5 Temmuz'da açıklanan emekli zammı rakamı emeklinin cebini doldurmaya yetmedi. Tam da bu sırada emekli ek ödemeler ile borcunu kapatmak ya da ihtiyaçlarını karşılamak isterken, bu sefer emekli müşteri portföyünü arrtırmak isteyen bankalar, faizsiz kredi desteğine başladı. Bankalar tarafından emekli için kredi muslukları sonuna kadar açıldı. Emekli nakit ihtiyacını karşılamak amacı ile bankalara yönelmeye devam ediyor. Kendi refahına en uygun kredi imkanı sunan bankadan IBAN'a ödeme teklif eden emekli, bu kapsamda en uzun vade ve en düşük faiz imkanlarını soruşturuyor. Emekliye sıfır faizli kredi müjdesi verilmiş bulunuyor.

Garanti Bankası Faizsiz Kredi Desteği

Garanti BBVA ve Akbank düzenledikleri kampanya ile ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz nakit ödeme desteğini sıfır faiz imkanı ile sunuyor. Garanti Bankası kampanyasında dikkat çeken detayda mobil uygulama üzerinden kredi başvurusunda bulunan emekliye özel faizsiz kredi desteğini sunuyor. ilk defa müşteri olunması şartı ile sunulan bu destek ödemeleri 15.000 TL'ye kadar ulaşırken, geri ödemesi ise faizsiz ve 12 ay vade ile sunuluyor. Bu imkandan faydalanmak isteyen emekli, Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden kredi başvurunda bulunabilmektedir. Ve gereken onayların verilmesi akabinde, bir sonraki iş gününün ilk dakikalarında hesabınıza ödeme anında tanımlanabilmektedir.

Akbank'ın sunduğu kredi kampanyasında ise ağızları açık bırakacak gelişmeler mevcuttur. Yeni başlayan kampanya kapsamında hesap açma şartına faizsiz kredi imkanı sağlanmaktadır. AKBANK yeni kampanyası kapsamında faizsiz nakit avans kampanyası adı altında emekliye 15.000 TL'ye varan ek ödeme yapmaktadır. Akbank mobil uygulaması üzerinden kabul edilen başvurular, onay alması halinde değerlendirilmeye alınıp anında hesaplara aktarılmaktadır. 15,000 TL ve üzeri kredi limiti bulunan vatandaş, anında başvurarak faizsiz nakit avans desteğinden faydalanabilmektedir. Düzenlenen kampanyalar kapsamı ile alakalı detaylara ulaşmak için bankaların resmi internet sitesi üzerindeki kampanyalar sayfasına tıklayabilirsiniz.