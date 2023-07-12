Şarkı Tuğba Ünal'ın hareketi gündem oldu. Çiğnediği sakız 30 bine satıldı.

Şarkıcılıktan öncce turist rehberliği ve İngilizce öğretmenliği gibi meslekler yapan Tuğba Ünal'ın son hareketi gündem oldu. Tuğba Ünal, çiğnediği sakızı hayranına 30 bin TL'ye sattı. Ünlü şarkıcının hayranının çiğnenen sakıza verdiği ücret sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Tuğba Ünal, sosyal medya platformu Snapchat'te bir video paylaştı. Tuğba Ünal’ın paylaştığı videoda sakız çiğnediği görüldü. Snapchat’teki videoyu izleyen bir hayranı Ünal’ın sakızına talip oldu. Hayranı Ünal’a o sakız için 30 bin TL ödedi.

Sosyal medyada kullanıcılar konuya dair "Allah akıl versin", "Reklam için mi bu" gibi yorumlar yaptı.

Tuğba Ünal kimdir?

Şarkıcılıktan önce vize danışmanlığı ve çevirmenlik yapan Tuğna Ünal, ekranlara ilk kez "turizm güncesi" programı sunarak çıkmıştı.