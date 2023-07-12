Ekonomik şartların olumsuzluğunun hat safhada olduğu günümüzde vatandaş gerek borçlarını tek bir yerde toplamak gerekse de ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kendi imkanları doğrultusunda kampanya sunan bankalara koşuyor. Bankalar ise müşteri portföyünü arttırmak adına Gerek uzun vade gerekse de düşük faiz imkanları ile kredi kampanyaları başlatmakta. Devlet bankaları bu kapsamda güvenilirlikleri ve avantajlı fırsatları ile tercih sebebi olmakta. Nakit ihtiyacı olan ve bu kapsamda kredi kullanmak isteyen her vatandaşı ilgilendiren gelişmeler mevcut.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile birlikte Kamu Bankaları düşük faiz ve uzun vade imkanlarını bir araya getirdi. Bu kapsamda 17.500 TL'ye kadar ek ödemeler düşük faiz imkanı ile sunulacakken, 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası da sunuluyor. Emekli çalışan fark etmeksizin yararlanabileceği kredi kampanyası kamu bankaları tarafından sunulacak olup, sadece TCKN'nin yeterli olduğunu da söyleyebiliriz.

TCKN Kredi Çekmek İçin Yeterli

Kamu Bankaları tarafından sunulan bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşın TC Kimliği ile birlikte banka şubesine gitmesi yeterli olacaktır. Öte yandan hakkı olan ihtiyaç kredisini alabilmek için elektronik ortamdan da başvuru yapılabilmektedir. Kredi başvurunuz sadece bir kaç dakika içinde onay alacak olup, ödemeler ise anında banka üzerinde bulunan hesabınıza aktarılacak

Emekliler de Faydalanabiliyor

Emekliler için de açık olan bu fırsat kapsamında faydalanabilmek için emekli maaşını seçtiği kamu bankasına taşımak yeterli oluyor. Bu sayede ise gelir belgesi ve kredi notu gibi durumların önemli olmadığı açıklanmış bulunmaktadır. Özellikle de acil ödemesi olan vatandaşı ilgilendiren bu kredi kampanyasından faydalanabiliyor. Emekli kredisi kampanyası adı altında da süregelen ödemelerden faydalanabilmek için emekli maaşınızı taşımamanız durumunda birkaç belge gerekmektedir. Bu kampanyalar için TC kimlik kartı veya pasaport, gelir belgesi (maaş bordrosu, serbest meslek makbuzu vb.), ikametgah belgesi yanınızda olması gerekmektedir.

Gerek online gerekse de banka şubelerine giderek kredi kampanyasından faydalanabilirsiniz. Banka şubesine giderek başvurmak için size sunulan belgeleri eksizsiz olarak tamamlamanız gerekmekte iken online uygulamalar ile başvuru yapmanız durumunda da sistemde size sunulan yönergeleri izlemeniz yeterli olacaktır.