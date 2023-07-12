Kripto para piyasasında dünya markaların milyon dolarlar yatırdığını biliyor musunuz? Peki hangi dünya devi marka hangi krpito para ortağı?

Mercedes'ten Meta'ya Shell'den Biance'ye farklı sektördeki dünya devi markalar kripto coin dünyasına milyon dolar yatırım yapıyor. Hangi marka hangi coinin ortağı dersiniz? İşte size yol gösteren o liste!

Coin dünyası, kripto paralar artık yatırım dünyasının yeni gözdesi. Teknolojinin ilerlemesi yatırım dünyasında da dengeleri değiştirdi. Kripto paralar fiziki paranın yerini alacak mı almayacak mı tartışması sürerken, coin dünyasında milyarlar kazananların haberlerinin baş kahramanı olmak herkesin hayali. Peki ama doğru kripto para yatarım hangisi? Dünya devleri bakalım hangi kripto paralara yatırım yapmış?

Dünya devi markalar FİFA, Vodafone gibi büyük markalar kripto para piyasasına milyon dolarlar yatırıyor. Büyüyen kripto dünaysında hangi markalar hangi kripto para ortağı merak edenler için dev liste!

İşte dünya devlerinin ortağı olduğu kripto paralar!

EDU - TinyTaps

FET - Bosch

FLOKI - Alfa Romeo

ROSE - Meta

INJ - Binance

ALGO - FIFA

INJ - Binance

EWT - Shell ve Vodofone

RIDE - Porche

IOTA - Volkswagen

OCEAN - Mercedes

LINK - Swift