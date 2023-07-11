Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katılldığı A Haber canlı yayınında eğitim sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve yeni eğitim modelini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kız çocuklarının okullara gönderilmesi için çözümün kız okulları kurmak olduğunu söyledi. Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında eğitim sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, kız çocuklarının okullara gönderilmeme nedeni olarak kara eğitime işaret etti.

Bakan Yusuf Tekin, kız çocuklarının ailelerinin kızlarını okulan göndermeme sebebinin karma eğitim olduğunu söyledi. Bakan Tekin, "Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin ilk söylediği şey, erkeklerin olduğu yerde olmasını istemiyorum şeklinde oluyor" dedi.

"KARMA EĞİTİM ESAS ANCAK..."

Bakan Tekin, karma eğitimin esas olduğunu söylerken "Kız okulları kurmak gerekiyorsa kurulur" dedi. Bakan Tekin konuyla ilgili olarak "Eğitim sistemimiz biraz tutucu. Dünya çok hızlı değişiyor, eğitim sistemi sürekli revize olmalı. Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin ilk söylediği şey, erkeklerin olduğu yerde olmasını istemiyorum şeklinde oluyor. Karma eğitim esastır ancak kız okulları gerekiyorsa kurulmalı" ifadelerini kullandı.