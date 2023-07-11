Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için TEB'in yeni kampanyası gündemde. Hemen başvuru yapanlara Hoş geldin kredisi kapsamında 30.000 TL ile 50.000 TL arası nakit desteği veriliyor. TEB Hoş geldin kredisi kapsamında verdiği nakit para imkanına 3 ay ödeme erteleme seçeneği de ekliyor. Türkiye Ekonomi Bankası'nın yeni kampanyasında faiz oranı 1,99 olarak belirlendi. Düşük faizli kredi kullanmak isteyenler bankanın bu kampanyasını sakın kaçırmasın. TEB son dakika düşük faizli kredi kampanyası ve detaylar haberimizde…

3 AY ÖDEME ERTELEMELİ 50.000 TL'YE KADAR NAKİT DESTEK

Türkiye Ekonomi Bankası en düşük faizli kredi kampanyalarını yapmaya devam ediyor. TEB düşük faizli kredi kampanyası kapsamında başvuru yapan müşterilerine %1,99 faiz oranı ile nakit desteği sağlıyor. Ayrıca TEB kredisi 36 ay vadeli olarak veriliyor. Düşük faizli kredi fırsatını değerlendiren TEB müşterileri 3 ay ödeme erteleme seçeneğinde kullanabiliyor.

Bankanın yeni Kredi kampanyasından faydalanmak isteyenlerin aranan şartları taşıması gerekiyor. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, kredi notu Kredi kullanmaya uygun olmak gibi şartlar bulunuyor. Özel şartlar için Türkiye Ekonomi Bankası'nın resmi internet sitesini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.

TEB DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TEB Hoş geldin kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler için başvuru yöntemleri de belli oldu. 50.000 TL'ye Varan düşük faizli kredi fırsatını değerlendirmek isteyenler banka şubelerinden mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerinden başvurularını yapabilir. Buna ek olarak Türkiye Ekonomi Bankası'nın müşteri hizmetleri numarası olan 0850 200 0 666 numarasını arayarak da başvurunuzu tamamlayabilirsiniz

Türkiye Ekonomi Bankası Hoş geldin kredisi sadece yeni müşteriler için geçerlidir. O sebeple bankada hesabınız yoksa yeni hesap açtırarak başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda başvuru süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerlidir.