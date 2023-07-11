1999 yılında Avrupa Birliğine (AB) girmeye en yakın olduğumuz dönemde o zamanlar tek engel kokoreçti. AB Gıda Yönetmenliğine uymayan kokoreç yasakları yeniden mi gelecek? Sanatçı Mirkelam'ın uğrunda şarkılar yazdığı, klibinde AB ajanlarından gizlice saklanılarak yenilen kokoreç yeniden gündemde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım" teklifi sonrası Türkiye için AB kapıları yeniden heyecan yarattı. AB Komisyonu her ne kadar AB üyeliği ile NATO üyeliğinin ayrı konular olduğunu söylese de, Türkiye'nin NATO üyeliği için İsveç'i desteklemesi sonrası İsveç'ten de Türkiye'nin AB'ye girmesi için destek olacağı açıklaması geldi.

Türkiye için Avrupa Birliği kapıları yeniden aralanınca gözler zamanında AB'nin Türkiye'yi almama nedeni korkoreçe çevrildi. Çünkü, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girebilmesi için, AB Gıda Yönetmeliği sebebiyle sokakta kokoreç satışının yasaklanması gerekiyor.

Peki kokoreç yasaklanacak mı?

Türkiye'nin AB'ye alınma süreci netlik kazanırsa, korkoreç yasaklanması gereken yiyeceklerin başında gelecek. Türkiye, Avrupa Birliğine girdiği takdirde kokoreç, işkembe gibi yemeklerin Avrupa gıda yönetmeliğine uymadığı nedeniyle yasaklanması gerekecek.