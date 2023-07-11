Emekli maaş zammı bir çok ödemeti etkilemiş bulunmakta. Geçtiğimiz hafta emekli maaşına yapılan zamdan emekli pek de memnun kalmış gibi gözükmüyor. Enflasyon artı refah payı ile birlikte yapılan yüzde 25 zam emeklinin cebine sayılı meblağda artış sağlarken, bu kapsamda emekli ek ödeme kapılarını aşındırıyor. Tam da bu sırada maaşını taşıyan emekliye bankalar tarafından sunulan destekler önem arz ediyor.

Bankalar aya ay emekli promosyon güncellemerini sunmaya devam ederken en merak edilen konu emekli zammına ne tepki verileceği idi. Emekliye ek maaş olarak sunulan emekli promosyonu konusunda da Temmuz zamları söz konusu. Emekli maaşının artması ile birliktr aldığınız promosyonun aralığı da değişti. Peki emekli promosyonları ne kadar oldu? 2017 senesinden beri emekli promosyonu konusundaki gelişmeler yakından takip ediliyor. >Bir üst maaş dilimine geçen emeliye Temmuz ayı müjdesi bankalar tarafından veriliyor.

Emekli Zammının Promosyonlara Etkisi Ne Olacak

Emeklinin ihtiyaçlarını karşılaması adına ilaç gibi gelen ek ödeme olarak sunulan emekli promosyonu kampanyaları sayesinde cepler ferahlıyor. Senelerdir milyonlarca emekli bu kampanyadan nasibini alırken, son zam sonrasında bir üst dilime geçen maaşlar sebebitle hak kazanılan ödeme miktarı da artıyor. Maaşı 3500 tl'ye kadar, 3500- 7500 TL arası maaş alanlar ve 7500 TL ile üzeri maaş alanlar şeklinde promosyon miktarları aralıklara göre belirleniyor. Temmuz zammının yapılması ie birlikte milyonlarca emekli bir üst dilimden daha fazla emekli promosyonu öemesi almayı hak kazanacak.

İşte Banka Banka Güncel Emekli Promosyonu miktarları

Albaraka Türk; 6500 TL'ye kadar emekli promosyonu veren Albaraka Türk, 2 otomotik ödeme talimatına bin TL, referans başına 500 TL olmak üzere 6 referansa da 3.000 TL ek ödeme fırsatı sunuyor.

Akbank Emekli Promosyonu kampanyasında 6 bin TL'ye varan promosyon ödemesine verilecek olan tek söze de 3.000 TL ödeme yapacağını açıklamış bulunuyor.

Denizbank 5.000 TL'ye kadar ek ödeme fırsartı sunarken , Fibabank emekli promosyonunu 7500 TL veriyor.

Garanti Bankası da 7500 TL artı Bin TL toplamda 8.500 TL ek ödeme sağlıyor. ING Bank emekli promosyonu en üst sıralarda yer alıyor. 8.500 TL emekli promosyonuna ek bir de 1500 TL'ye varan ek ödeme yapıyor.

Finansbank ile İş Bankası 8 Bin TL'ye varan emekli promosyonu ödemesi yapıyor.

Kamu Bankalarının ise emekli promosyon ödemeleri 5 Bin TL olarak bilinirken zaman zaman emekliye özel ek kampanya düzenleniyor.