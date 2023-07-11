Temmuz ayı zamlarla sürüp giderken, emekli maaş zammı yüzde 25, memur zammı ise yüzde 17.55+ seyyanen zam olarak açıklandı. Emekli ve memur zammı bir kalemde destek ödemelerine de zam olarak yansıdı. Bu kapsamda 56 kalemde sosyal destek ödemesi zamlı olarak ödenecek. BU destekler arasında yer alan bir zam da evde bakım maaşı olarak bilinirken, Temmuz ayı ödemelerine bu zam oranı yansıtılacak. 2023 yılının başına kadar 3336 TL olarak ödenen ve 2023 Ocak zammı ile bin TL artış gösteren evde bakım maaşı da Temmuz zammında nasibini almış bulunuyor. Ve bu kapsamda 5,098 TL olarak ödenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onlarca haneye ya da bireye sosyal destek ödemeleri sürüyor. Özellikle de Temmuz zammından nasibini alan evde bakım maaşı ödemeleri, hak sahipleri ya da visileri tarafından araştırılıyor. Kendi işini kendi göremeyecek kadar engeli olan bireylere özel olarak sunulan destek ödemeleri için başvurular hala daha devam ediyor. Hak sahibi olmak isteyen birey evden dışarı çıkamayacak kadar engeli mevcut ise vasisi kabul edilen birey gerekli işlemleri başlatabiliyor. Destek ödemeleri bir nebze de olsa cepleri ferahlatmaya yararken, yapılan son zam adeta cepleri dolduracak. Peki evde bakım maaş kaç para oldu?

Evde Bakım Maaşı Ödemeleri

Evde Bakım Maaşı en son Ocak ayında 1.000 TL zamlanmıştı. Memur maaş zammı oranınca zam alan evde bakım yardımı yeni zam sonrasında 5 Bin TL'nin üzerinde ödenecek. Zamlı ödemeler Temmuz 1'den itibaren onay almış olup, ilk ödeme zamanında da zamlı olarak ödenecek.

Evde Bakım Yardımı Başvuru Şartları Güncellendi

Evde Bakım Maaşı ile alakalı olarak çalışmalar devam ediyor. Hak sahibi olmak isteyen evde Bakım Maaşı başvuru şart ve koşullarını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılan başvurular, gerekli koşulların taşınması durumunda anında onay alırken, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu ihtiyacı ile birlikte haneye giren maaş, kabul edilmesi durumunda belirleyici şart olarak karşımıza çıkıyor. Engelli bireyin başvuru yapmasının yanı sıra vekalet verdiği hanedeki bir birey de başvuruyu tamamlayabiliyor. Hanedeki kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birinden az olması koşulu da başvuru sırasında isteniyor.