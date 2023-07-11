Milyonlarca kişinin hayalleri gerçek oluyor. Erken emeklilik imkanı nihayet geliyor. 45 yaş altı için 3600 günle emeklilik hakkı verildi. Staj ve çıraklık sigortası da sayılacak. EYT’yi kaçıranlar boşuna üzülmesin. TBMM’de 2. Torba yasa ile büyük müjde verildi. Emeklilik için hemen dilekçe verebilirsiniz. Prim eksiği olanlar, EPT’liler, Staj ve çıraklık mağdurları, Bağ-Kurlular herkesi kapsıyor. İşte erken emeklilik detayları…

PRİM EKSİĞİ OLANLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

Eksik primle emekli olma fırsatı sunan yöntemler, emeklilik için gerekli primlerde eksiklik bulunanlar için umut verici bir çözüm sunmaktadır. İşte eksik primle emekli olma konusundaki detaylar:

Son yıllarda emeklilik hakkına erişimde önemli bir konu haline gelen EYT (Erken Emeklilik Hakkı) düzenlemesi, emeklilik için gerekli primlerde eksiklik bulunanlara umut ışığı olmuştur. Bu durumda olanlar için, emekli olabilmek adına bazı yöntemler bulunmaktadır.

Borçlanma, eksik primlerini tamamlama konusunda en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Borçlanma, geriye dönük olarak prim ödemesi yapmayı sağlayarak, eksik primleri tamamlama imkanı sunar. Sigortalılık süresine ve prim ödenen dönemlere bağlı olarak, eksik primleri olan bireyler, borçlanma yoluyla emeklilik hakkını elde edebilirler.

İhya planları da eksik primle emekli olma fırsatı sunan bir diğer yöntemdir. İhya, prim borcunu düzenli şekilde ödeyerek, eksik primleri tamamlama imkanı sağlar. Bu planlar, düzenli prim ödemesi yapılmayan dönemlerde prim borcunu ödeyerek emeklilik için gerekli primleri tamamlama imkanı sunar.

STAJ SİGORTASI SAYILACAK

Staj sigortası da eksik primlerin değerlendirilebileceği bir seçenektir. Özellikle 52 hafta boyunca staj yapanlar, bu süreyi emeklilik hesaplamalarında değerlendirebilir ve eksik primlerini tamamlama imkanına sahip olabilirler.

Ayrıca, 45-47-49-50-56 yaşları arasında olanlara Emekli ve Prim Tamamlama (EPT) seçeneği sunulmaktadır. Bu seçenek sayesinde, eksik primlerini tamamlayan bireyler emeklilik hakkını elde edebilirler.

Emekli olmak isteyenler için eksik primle emekli olma fırsatı sunan bu yöntemler, primlerini tamamlamak isteyenlere önemli bir imkan sunmaktadır. Bu yöntemler sayesinde emeklilik hakkını kazanma süreci daha da kolaylaşmaktadır.