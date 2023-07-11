Teknolojinin gelişimi, pandemi salgını derken online eğitimde son yıllarda atağa geçildi. Koronavirüs pandemisinde öğrenciler okul yüzü görmeden mezun olmuştu. Çalışanlar için de durum farklı değildi. Pandemi bitsede bazı şirketler hibrit modeline geçmiş ve haftanın 3 ya da 4 günü evden çalışma modeline geçmişti.

Tüm bu gelişmeler aslında online eğitim için de bir deneme süreci oldu. Teknolojinin gelişimiyle online eğitim videoları son yıllarda büyük bir çıkış yapmıştı. Hatta artık okulların yerini aldı bile denilebilir. Öyle ki bazı Avrupa ülkeleri online eğitim modelini hayat geçirmeye başladı.

Avrupa ülkeleri pilot uygulama olarak okulların haftada 4 gün, 3 gün de tatil olması için çalışma başlattı. Bu projenin ana nedeninin ise enerjiden yüzde 60 tasarruf sağlanması olarak açıklandı. İlk olarak İngiltere, Norveç ve İzlanda'nınn başı çektiği projede seçilen pilot bölgelerde okullar 4 gün olacak şekilde harekete geçildi.

Peki Türkiye'de okullar 4 güne inecek mi?

Şimdi asıl soru Türkiye'nin bu uygulamaya ne zaman geçeceği. Çünkü pandemi döneminde online eğitimin uzun süre devam etmesi tartışmalara neden olmuştu. Ancak gelinen noktada hem teknolojik gelişmeler, hem yaşam düzeninin değişmesi, hem enerji tüketimi nedeniyle okul ve iş hayatının daha az saatlere indirilmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.

Okulların haftada 4 güne indirilmesi ile okulların enerji tüketiminde maddi olarak tasarruf elde edilmesi bekleniyor. Ancak durum bazı aileler tarafından tartışmaya neden oldu. Aileler çocukların evde sosyalleşemeyeceğini savundu. Benzer tartışma pandemi döneminde ülkemizde de yaşanmıştı.