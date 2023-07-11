SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için ek zam talepleri artarak devam ediyor. Son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunmuştu. Milyonlarca emekli için zam oranlarının yeterli olmadığını belirten Bahçeli, memura olduğu gibi emekliye de 8077 TL seyyanen zam yapılmasını istedi. Bahçeli’nin bu açıklamaları sonrasında emekli zammı ile ilgili yeni son dakika gelişmeleri de ortaya çıktı. İşte SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin yüzünü güldürecek gelişmeler…

Emekli zam oranları yılan hikayesine döndü. Yüzde 25 zam emekliler tarafından yetersiz bulundu. Ek zam çağrıları devam ederken bir çıkış da MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri, emekli maaş zammının memnun etmediğini belirtirken ek zam yapılması gerektiğini ifade etti. Bahçeli’nin bu açıklamalarının ardından ise Ankara’da yaşanan trafik ise baş döndürdü. Emekli ve memur maaş zammının görüşüleceği TBMM Genel Kurulu son dakika iptal edildi. Kulis bilgilerine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan emekli zam teklifi yeniden düzenlenecek. Yani emekli zam oranları güncelleniyor. İşte son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ ZAMMINDA SICAK GELİŞMELER

Emekli maaş zammı ile ilgili oranlar Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TBMM plan ve bütçe komisyonuna sunulmuştu. Komisyonuna sunulan teklifte emekliye zam oranı olarak %25 belirlenmişti. Emekli maaş zammı ile ilgili yaşanan Bu gelişme sonrasında milyonlarca emekli sosyal medya üzerinden tepki göstermişti. Bugün bir tepkide MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Emekli için verilen zam teklifinin düşük kaldığını belirten Devlet Bahçeli, memura yapıldığı gibi emekliye de 8.077 TL'lik seyyanen zam yapılması gerektiğini bildirdi.

EMEKLİ ZAMMI GÖRÜŞMELERİ İPTAL EDİLDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası emekli maaş zammının da görüşüleceği TBMM genel kurulu iptal edildi. Genel kurulun iptal edilmesine gerekçe olarak teknik sebepler gösterildi fakat Ankara kulislerinden gelen bilgiler o yönde değil. İddiaya göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Emekli maaş zammı için ek oran gelecek. Teklifin yeniden düzenlenmesi için genel kurul yarına ertelendi. Emekli maaş zammı oranının ne kadar artacağı ise Henüz belli değil.