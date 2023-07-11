Lük otomobil Maserati ile trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un ayağını kıran polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül intihar etti. Maseratili polis olarak tanınan Hüseyin Tayfun Üçgül'ün arabada kafasına sıktığı öğrenildi. Üçgül'ün cesedi bulundu.

Sosyal medyada vatandaşın ayağını kıran, lüks otomobil Maseratili polis olarak tartışma gündemi olan Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre Hüseyin Tayfun Üçgül'ün kafasına sıktığı görüldü. Kullanıcılar sosyal medyada ölüm ile ilgili şüpheli yorumu yaparken ünlü gazeteci Fatih Altaylı'da intihara inanmadığını belirtti.

Gazeteci Fatih Altaylı, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün intiharı için şüpheli ölüm yorumu yaptı. Altaylı Twitter hesabından "Maseratili polis olarak bilinen HTÜ Muğla Dalyan’da yol kenarında kafasına sıkarak intihar etmiş. Bana göre şüpheli bir intihar. Çok önemli bir ağın parçası gibi görünüyordu." diye yazdı.