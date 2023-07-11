Son dakika haberi düştü! Eşine ait Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'un bacağını kıran ve gündem olan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül intihar etti.

Geçtiğimiz haftalarda İzmir - İstanbul Otoyolu'nda eşine ait lüks marka Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'un bacağını kıran polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül tartışmaların ışığında intihar etti.

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada gündem olan bir polis memurunu altında lüks Maseratti marka otomobilin olması, üzerinede bir vatandaşı bacağını kırması olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Hüseyin Tayfun Üçgül, ailesiyle birlikte otomobiliyle dönen Avukat Fatih Uzun ile tartışıp, bacağını kırmıştı. Olay sonrası bir polis memurunu altında 8,5 milyon liralık Maserati olması tartışma konusu olmuştu.

O polis memur Hüseyin Tayfun Üçgül'ün intihar ettiği öğrenildi.