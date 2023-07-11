TCKN'ye devletin sunduğu destekler tam sürat devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni başlattığı destek ödemesi kapsamında evladı olan kadınlara yılda 44.400 TL karşılıksız ödeme yapılıyor. Yeni SED Yardımı kapsamında annelere 3700 TL destek ödemesi yapılıyor. Dar gelirli ihtiyaç sahibi hanelerin, gider yükünün azaltılma amacıyla annelere sunulan bu fırsattan faydalanmak için bir kaç şart bulunuyor. Maaş gibi ödenen 3700 TL SED yardımından faydalanmak için hemen Aile Bakanlığı ya da kaymakamlıklara başvurmak gerekiyor.

Devlerin kadına yönelik verdiği değer tartışılmaz iken çok fazla kalemde destek ödemesi sunulmaktadır. Özellikle de dar gelirli ve çalışmayan kadınlara bir de çocuğu varsa ödeme kesin olarak yapılıyor. Başvuru yapan anne belirlenen şartı karşılıyor ise PTT üzerinden çekebileceği destek ödemesi düzenli ödeniyor. Seçim sonrası kapsamı genişletilen SED yardımları arasında yer alan anneye 3700 TL destek ödemesi başvurunun değerlendirme süreci sonrasında onay alması halinde hemen ödeniyor. SED Destekleri devlet tarafından özellikle de çocuğu olan hanelere ödeme yapmaktadır. SED adı altında çok fazla kalemde ödeme bulunmaktadır. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayamayan haneler, yaşamlarını alt gelirin altında idame ettiren bireylere özel olarak sunuluyor. Peki çocukların bakımlarının üstlenildiği SED desteği başvuru şartları nelerdir?

Memura Ocak ayında verilen zam sonrasında zam alan SED ödemelerinin Temmuz zammından ne derece etkileneceği merak konusu olmaktadır. Peki okuyan çocuğa SED yardımı ne kadar ödeniyor. SED yardımı okul öncesi çocuklar için 2.059,99 TL olarak ödeniyor. İlköğretim çağındaki çocuklar için 3.090,00 TL, ortaöğretim çağındaki çocuklar için 3.295,99 TL, ortaöğretim çağında ancak okumayan çocuklar için 2.059,99 TL, yükseköğretim çağındaki çocuklar için 3.708,00 TL, kuruluş bakımından ayrılan gençler için ise 1.648,00 TL olarak ödeniyor.

SED Başvuruları Nereden Yapılıyor

SED Desteğinden faydalanmak isteyen anneler gerek elektronik ortam üzerinden gerekse de bizzat başvuru ile başvuru sürecini başlatabilmektedir. TC Kimlik Nosu başvuru için yeterli olmaktadır.

Kimler Faydalanabiliyor

SED yardımlarında faydalanabilecek olan haneler, çocuğu okuyan dar gelirli haneler olarak biliniyor. Korunmaya muhtaç ve hakkında tedbir kararı bulunsun bulunmasın he çocuğa destek ödemesi yapılıyor. Destek ödemesinin talep edilmesi durumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın onayını alan hane büyükleri her ay maaş gibi destek ödemesinden faydalanabiliyor.