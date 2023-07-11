Emekliye büyük son dakika bombası geldi. 8077 TL seyyanen zam için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay çıktı. Emekli maaşına yapılan zam oranları sil baştan değişiyor. Büyük müjde az önce verildi Erdoğan Devlet Bahçeli'nin talebine sıcak bakıyor. Emekli maaşlarına yapılacak seyyanen zam sonrası en düşük emekli maaşı da artacak. Emekli maaş zammı son dakika gelişmesi haberimizde…

SSK BAĞ-KUR 4C ve EYT emeklisi vatandaşlar için Temmuz Aralık dönemini kapsayan zam oranları Geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Buna göre emekli maaşlarına yapılacak artış %25 olarak belirlenmişti. Fakat milyonlarca emekli vatandaş bu zam oranlarını yeterli bulmadı. Bir süredir emekli maaş zammında artış olması gerektiği konusu sosyal medyanın da gündemindeydi. Bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli emekli maaş zammı için yeni bir çağrı yaptı. Bahçeli'nin bu çağrısı emekliye 8077 TL seyyanen zam yapılması yönünde oldu. Ve nihayet emekliye bomba akşam müjdesi geldi. Maaş zammı oranları değişiyor. Emekliler sevinçten havalara uçacak. İşte emekli zammı son dakika gelişmesi…

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DAKİKA

Emekli maaşlarına seyyanen zam son dakika gelişmesi duyuruldu. Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrasında AK Parti'de hareketlilik başladı. Cumhur ittifakı ortağı da olan Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada emekli maaşlarına memur maaşlarına yapıldığı gibi seyyanen zam yapılması gerektiği çağrısında bulunmuştu. Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında hareketlilik olduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da seyyanen talebine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında bulunuyor.

8077 TL'LİK YENİ ZAM BEKLENİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu talebi sonrasında emekli maaşlarına %25 zamma ek olarak 8077 TL'lik seyyanen zam eklenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmayları ile bir görüşme yapacağı ve ardından açıklama yapacağı tahmin ediliyor. Eğer seyyanen zam talebi kabul edilirse milyonlarca emeklinin maaşı 15.000 TL üstüne çıkacak.