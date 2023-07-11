Afganistan'da kadınları acımasızca işkencelerle özgürlüklerini sınırlayan örgüt Taliban, Meta'ya karşı Twitter'ı desteklediğini açıkladı. Hem de bunu yaparken ifade özgürlüğünden dem vurdu.

Taliban, Meta'nın Twitter'a rakip uygulaması Threads'i kullanıma açması sonrası Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'a destek açıklaması geldi. Taliban liderleri arka arkaya Elon Musk'a ve Twitter'a desteklerini tweet atarak açıkladı.

Taliban liderlerinden olan Enes Hakkani, attığı tweetteb Twitter'ı diğer sosyal medya platformlarına tercih ettiğini söyledi ve Elon Musk'ı ve Twitter'ı övdü. Enes Hakkani attığı tweette, "Twitter'ın diğer sosyal medya platformlarına göre iki önemli avantajı var. Twitter'ın ilk ayrıcalığı ifade özgürlüğü. İkinci ayrıcalığıysa Twitter'ın kamusal niteliği ve güvenilirliği. Twitter'ın Meta gibi hoşgörüsüz bir politikası yok. Diğer platformlar onun yerini alamaz." ifadelerini kullanarak şaşkınlık yarattı.

META TALİBAN'A TEÖRÖR ÖRGÜTÜ DİYEREK İZİN VERMEMİŞTİ

Enes Hakkani, Twitter'ın esnek denetim politikasının, örgütlerinin sesini duyurmaya yardımcı olması nedeniyle Twitter'ın büyük cazibesi olduğunu söyledi. Meta, Taliban'ı terör örgütü olarak görmüş ve platformda paylaşım yapmasına izin vermemişti.