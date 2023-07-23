Devlet desteklerinin yanı sıra İŞKUR'da ev hanımlarına ve iş sahibi olmak isteyen bireylere kollarını açtı. Cep harçlığı programı kapsamında günlük ödeme ile aylık toplamda 6.346 TL alabilirsiniz. İŞKUR işsiz bireylere yönelik yeni bir program başlattı. İş arayan genç olsun ev hanımı olsun öğrenci olsun Herkese meslek edinme imkanı sağlarken kariyer oluşturma fırsatı da sunuyor. İŞKUR'a Kayıtlı olmak Kaidesi ile sağlanacak bu destek ödemeleri, işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlarken işbaşı eğitim programları adı altında kurslara katılanlara günlük harçlık ödemesi yapılıyor.

İŞKUR cep harçlığı programından faydalanmak için ise İŞKUR tarafından sunulan bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. İŞKUR'a kaydı bulunan işsizler, meslek deneyim kursları ile birlikte günlük maaş alabiliyor. İŞKUR çalışmayan ev hanımlarına ve 15 yaş üstü öğrencilere hem işi öğretip hem de bu öğrenim süresi boyunca Günlük cep harçlığı ödemesi yapıyor. İŞKUR'a kaydı bulunan bütün işsizler aylık ya da günlük olarak ödeme alabiliyor.

İŞKUR belirlenen mesleki eğitim kurslarından ya da iş başı eğitim programlarından faydalanan vatandaşlara günlük 211 TL ödeme yaparken, öğrencilere 158 TL, işsizlik ödeneği alan bireylere de günlük 105 TL ödeme yapmakta. Öte yandan geleceğin meslekleri olarak belirtilen programlara katılan bireye ise günlük 232 TL cep harçlığı veriliyor. İŞKUR iş başı eğitim programlarına katılmak için ise bazı şartlar bulunuyor.

İŞKUR iş başı programından şartları neler?

İŞKUR'un sunduğu cep harçlığı programından faydalanabilmek ve eğitim alabilmek için ilk şart 15 yaşını doldurmuş olmak olarak açıklanmakta. Diğer taraftan İŞKUR kaydının olma zorunluluğu da gerekiyor. Bireyin emekli olmaması ve işverenin de akrabası olmaması şartı bulunuyor. Öte yandan programa başlamadan bir ay önceki süreye kadar da sigorta priminin ödenmemesi gerekiyor.

Başvurular Nereye Yapılıyor?

İşbaşı eğitim programlarına başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler.

İŞKUR eğitimleri ne kadar sürüyor?

İŞKUR'un sunduğu eğitim programı kapsamında günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada en fazla 6 gün eğitim almak şartıyla haftalık ders saati 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor. Bilişim ve imalat sektörlerine en fazla 6 ay diğer sektörlere ise en fazla 3 ay eğitim süresi hakkı tanınıyor.