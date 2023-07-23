Türkiye'de zam yağmuru nereye kadar sürecek merak konusuyken akaryakıt fiyatlarında zam artışı devam ediyor.

Benzin ve Motorine yapılan geçen hafta zammının ardından benzine bir büyük zam daha geliyor. Benzine 25 Temmuz 2023 Salı günü 2 TL zam daha yapılacak.

Petrol ve döviz kurundaki artış Türkiye'de vatandaşlara zam üzerine zam olarak dönüyor. Benzin istasyonları her gün kuyrukla bir sonraki zamma en az şekilde yakalanmak için doluyor. Gelen KDV artışı sonrası petrol fiyatları rekor zamlarla devam ediyor.

21 Temmuz Cuma günü motorine 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti. Vatandaş daha gelen zam haberini okumadan bir zam daha. Benzine yine dev zam geliyor. Salı gününden itibaaren geçerli olmak üzere benzine 2 TL zam geliyor.

Peki güncel akaryakıt pompaya yansıyan fiyatlar ne durumda?

İstanbul

Motorin litresi 33.92

Benzinin litresi 34.05

Ankara

Motorin litresi 34.35

Benzinin litresi 34.53

İzmir

Motorin litresi 34.58

Benzinin litresi 34.64