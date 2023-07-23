Devlet 7'den 70'e her haneye her bireye destek ödemelerini sürdürüyor. Hayat koşullarının adeta sıfırın altında yaşandığı günümüzde, kötü koşulları ortadan kaldırmak isteyen hükümet bir çok karşılıksız ödeme sunuyor. Öğrenciye yönelil yapılan destek ödemeleri de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sene eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklanan destek ödemesi ulaşım yardımı olarak bilinirken, ailesinden uzakta okuyan öğrenciye yönelik ödenen bu destek detayları ve başvuru şartları merak ediliyor.

Ilk Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ailelerinden uzakta Öğretim gören öğrencilere ulaşım yardımı desteğinin verileceğini belirtmişti. O dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardım hizmetinden faydalanan ailelerin uzakta Öğretim gören öğrencilerine yönelik destek ödemesi yapacaklarını belirtmişti. Ilköğrenim Yüksek Öğrenim ve orta öğrenim fark etmeksizin çocukların kentler arası ulaşım masraflarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak başlatılan yardım programının detayları hala daha merakla araştırılıyor. Öğrenci ulaşım desteği adı altında süre gelen ulaşım desteği başvuru şartları, tarihleri ve ne kadar ödeneceği konusunda adeta arama motorları aşınıyor.

2023-2024 eğitim öğretim senesinde de öğrenciye ulaşım desteğe verileceği açıklanmış bulunuyor. Peki öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden yapılır? 2023 yılında yeni başlayan öğrenci destekleri arasında yer alan ulaşım programında hanesinden farklı bir kentte öğrenim gören ilköğretim ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencilerinin şehirler arası masraflarının giderilmesi sağlanıyor. Üniversite öğrencilerinin 2023 senesi boyunca toplamda 3000 TL ulaşım desteği alınacağı açıklanmış bulunuyor.

Öğrenci desteği kimlere verilecek

Dönemin Aile Bakanı Derya Yanık hali hazırda destek ödemesi alan ailelerin öğrencilerinin bu ödemelerden faydalanacağını açıklaması sonrasında program ile alakalı detaylar da ortaya çıkmaya başlamıştı. İlk defa uygulanan programda sosyal yardımlardan faydalanan hanelerde bulunan öğrencilerin Öğretim hayatlarına katkıda bulunacakları belirtilmişti. Ulaşım desteği başvuru ekrana halihazırda sosyal destek programlarından faydalanan hane ya da öğrencinin evinin bulunduğu ve bağlı olduğu kaymakamlıklara başvuru yapması gerekmekte. Ekim ayında düzenlenen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilere ulaşım desteği müjdesini vermişti. Öğrencilere yılda iki sefer sağlanacak olan ulaşım desteği ile alakalı detaylar halen daha merakla araştırılıyor. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin üniversite öğrencisi çocuklarına, 25 yaş altı ve lisans öğrencilerine, ailesinden uzakta eğitim gören üniversitede öğrencilerine yılda iki defa gidiş dönüş biletleri bakanlık tarafından temin edilecektir.