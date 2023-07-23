Johnny Deep' ın üyesi olduğu müzik grubu Hollywood Vampires, Budapeşte'deki konserlerini aktörün kaldığı otel odasında baygın şekilde bulunması nedeniyle iptal etti.

Macaristan basınınında Johnny Deep ' ın durumunun olduça kötü olduğu iletilmiştir. Müdahelenin otel odasına doktor çağırarak son bulması ile konser iptal oldu.

''ÇOK HEYECANLIYDI"

Johnny Depp'ten veya müzik grubundan herhangi bir açıklama gelmezken; yaşananlarla ilgili konuşan kaynaklar şu ifadeleri kullandı:

Sahne ile ilgili hiçbir eksiğimiz yoktu. Her şey ayarlanmıştı sadece konser anını bekliyorduk. Bu olayın yaşanacağına ihtimal vermemiştik.

Tek duyduğumuz Depp'in aşırı 'heyecanlı' olduğu ve otelden bile çıkamadığı

''ALKOL KULLANIP SIZMIŞ"

Ünlü aktörün elinde içinde alkol olan bir bardakla çekilen fotoğrafını yayınlayan sosyal medya kullanıcısı, "Johnny Depp 'öngörülemeyen durumlar' nedeniyle konserini iptal etmeden bir saat önce içki içiyor. Muhtemelen yine alkolden dolayı sızmış" mesajını yazdı.Depp'in aşırı dozda uyuşturucu ya da alkol nedeniyle bilincini kaybettiği iddia edildi

''İNTİHAR DÜŞÜNCESİ''

Dünyaca ünlü yıldızın uyuşturucu madde kullanarak intihar girişiminde bulunma ihtimali hayranlarını korkuttu.

Öte yandan Daily Mirror; Aktörün baygınlığının mayıs ayında yaşadığı ayak bileği yaralanmasıyla bir ilgisi olabiceğini söyledi.

Johnny Depp'in müzik grubu Hollywood Vampires'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Tüm grup üyelerinin güvende ve sağlıklı olduğundan emin olabilirsiniz" denildi.