PTT emeklileri mutlu edecek müjdeli haberleri vermeye devam ediyor. TC Kimlik kartını alıp PTT'ye giden emekliler 3600 TL ek ödemeyi karşılıksız alıyor. Promosyon ödemelerinin çok dikkat çektiği günümüzde promosyon miktarı az olsa da artı sunduğu avantajlar ile PTT emekli promosyonu çok tercih ediliyor. 3 yıl emekli maaşını PTT'den almak isteyen emekli, başvurusuna takiben 3 iş gününde 3600 TL ödemeyi hemen alabilecek.

PTT'ye emekli maaşını taşıyan ve artı 3 yıl kalma sözü verip emekli maaşını PTT'den alacak olan emekliye 3600 TL ödül veriliyor. PTT özellikle de son zamanlarda Aktifbank ile ortaklaşa çalışmalarının sonucunu alıyor. Ve bu durum da en çok emekliye yarıyor. PTT emeklilere sunduğu ek kampanyalar ile de birlikte emeklinin yanında olduğunu ispat ediyor. PTT tarafından düzenlenen ve uzun süredir devam eden kampanya kapsamında 3 sene boyunca emekli maaşını PTT'den alma sözü veren bireye kişisel ödeme yapıyor. Söz konusu promosyon ödemesi ise 3600 TL'ye kadar çıkıyor. Ocak ayında başlayan emekli promosyonu kampanyasının miktarı stabil olarak devam ediyor ve 3600 TL 3. iş günün de emeklinin hesabına aktarılıyor. Başvurular ise en yakın PTT şubelerinden yapılıyor.

PTT emekli promosyonu kampanyası ile alakalı PTT tarafından yapılan açıklamada belirtilen 2 şart şu şekilde paylaşılıyor. ''Kampanyadan maaşını PTT'den alan müşteriler yararlanabilecek. Kampanya katılım başvurusunda bulunan müşteriler, kampanyaya ilişkin başvurunun yapıldığı tarihte Aktif Bank'tan açık kredisi olması ve açık kredilerinde 60 gün üzerinde gecikme bulunmaması gerekmektedir.''

3. Gün Hesaplarda

Diğer banka promosyon ödemeleri ilk maaşın alınmasından sonra hesaplara aktarılırken, PTT emekli promosyonu başvurulması ve onay alınmasının hemen akabinde hesaplara aktarılıyor.

PTT'ye Emekli Maaşı Taşıma

En yakın PTT iş yerine başvurup e-Devlet şifresi alarak "http://turkiye.gov.tr" internet adresine giriş yaparak e-Devlet şifreniz ile ya da SGK İl Müdürlüğüne bir dilekçe vererek maaşınızı PTT'ye taşıyabilirsiniz. Öte yandan SSK emeklileri ilk emekli olduklarında maaşları otomatikman PTT üzerinden tanımlanmaktadır. Bunun için ayrı bir işlem yapmaya gerek yoktur. Emekli Sandığı ve Bağkur emeklileri ise, SGK İl Müdürlüğüne müracaat ederek veya PTT işyerlerinden alacakları e-Devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden maaşlarını PTT'ye taşıyabilir.