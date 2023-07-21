PTT tarafından dağıtılan devlet destekleri ile birlikte PTT'nin Aktifbank işbirliği ile sunduğu kredi imkanları vatandaşın dikkatini çekiyor. Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşa düzenli ya da tek seferlik ödemeler yapıyor. Bu kapsamda devletin ödemesini yaptığı destek ödemeleri PTT üzerinden gerçekleşiyor. Seneler öncesinde sadece telefon ve posta hizmeti veren PTT artık Aktifbank iş birliği ile kredi de dağıtıyor. Zaman zaman kampanyalar düzenleyen PTT, emekli vatandaşı cezbedecek ek ödemeler ile dikkatleri üzerine topluyor. PTT tarafından açıklanan son kampanya kapsamında oturduğunuz yerden 15.000 TL alabilirsiniz. Kuyruğa girmeden sıra beklemeden düşük faiz imkanları ile PTT ihtiyaç kredisi anında veriliyor. Kredi notu fark etmeksizin başvuruya onay alacağı belirtilen PTT ihtiyaç kredisi kampanyasında 15.000 TL nakit alabilirsiniz.

PTT İhtiyaç Kredisi

PTT ihtiyaç kredisi vermeye devam ederken, yeni kampanyasını da açıkladı. Sadece internet üzerinden oturduğunuz yerden destek ödemesini tek başvuruya alabilirsiniz. Çok geniş kitleye hitap eden 15.000 TL kredi kampanyasından emekliler hatta kredi puanı düşük olan vatandaş bile faydalanabiliyor. Başvurmanın kolaylığı vatandaşı rahat ettirdiği için de tercih sebepleri arasında yer alıyor.

O Şarta Uyana Anında Ödeniyor

PTT ihtiyaç kredisi belirtilen şartlara uyan vatandaşın anında hesabına aktarılıyor. Cep telefonlarından yapılan başvurular anında onay alıp, işlemlerin uygulanması için geçen 15 dakika sonrasında hesaplara aktarılıyor.

SMS ile Başvuru Yetiyor

Cep telefonunuzun SMS kısmına "PTT" yazıp ardından T.C. kimlik numaranızı ekleyerek 3050 numarasına mesaj atmanız ile birlikte başvurunuz başlamış olmaktadır. Kredi başvurunuzun onay alması halinde ise hemen geri dönüş sağlanmakta.

PTT'nin 18 yaşından büyük herkese sunduğu 15.000 TL kredi paketi çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Çalışan çalışmayan, kredi notu düşük yüksek her birey bu ödemeyi anında hak edebiliyor. Siz de PTT ve Aktif Bank işbirliği ile sunulan kredi kampanyasından faydalanmak istiyorsanız en yakın şubeye gidebilir PTT internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir ya da SMS ile başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.